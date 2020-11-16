Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

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16.11.2020, 9:08, Новости дня

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил председателя Партии действия и солидарности Майю Санду с победой на президентских выборах.

«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», – приводит ТАСС сообщение главы правительства. 

Напомним, по результатам обработки 99,81% протоколов Санду лидирует на выборах президента Молдавии с результатом 57,61% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,39% избирателей. 

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику. Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).



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