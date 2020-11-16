Азиза оказалась в больнице после нападения дворовой собаки

16.11.2020, 8:53, Разное

Российская певица Азиза призналась, что подверглась нападению дворовой собаки, которую продолжительное время она подкармливала. Зверь укусил ее, когда исполнительница пыталась отогнать его от своего домашнего питомца.

Напавшая на Азизу собака обитает недалеко от загородного дома певицы. Она часто ее подкармливала и ласкала, а потом дала кличку Бобка, поскольку собака фактически у нее поселилась. Но однажды зверь накинулся на домашнего питомца исполнительницы по кличке Рики.

Они начали драться, а Азиза пыталась их разнять. Певица даже не заметила, что Бобка прокусил ей ногу, а кровь она увидела, когда дерущихся собак удалось разогнать. Исполнительница сразу же поехала в больницу, где ей промыли рану и поставили два укола от бешенства. Несмотря на агрессию со стороны собаки подписчики поддержали Азизу за трепетное внимание к бездомным животным.