 

В Самарской области трое 11-летних мальчиков изнасиловали 10-летнюю девочку

16.11.2020, 8:51, Новости дня

Трое 11-летних мальчиков изнасиловали 10-летнюю девочку в поселке Междуреченск Самарской области, об этом рассказала мать жертвы, уроженка Узбекистана.

По словам женщины, инцидент произошел 10 ноября в поселке Междуреченск. Она отметила, что знает имена насильников, все они оказались 2010 года рождения, передает «Комсомольская правда – Самара». 

Отмечается, что с места предполагаемого преступления изъяты улики и следы крови. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Приморье в частном доме изнасиловали школьницу, по подозрению в совершении преступления арестовали бездомного. 



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