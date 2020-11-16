 

Жена арестованного мэра Томска выбросила в окно 1,3 млрд рублей

16.11.2020, 8:48, Новости дня

Супруга арестованного мэра Томска Ивана Кляйна перед обысками пыталась избавиться от хранившихся в доме банковских карт на общую сумму более 1 млрд рублей, пишут СМИ.

Во время обысков по коррупционному делу против мэра Томска Ивана Кляйна, когда в элитную пятиэтажку нагрянули оперативники, супруга градоначальника спешно попыталась спасти заначку. Женщина выбросила в окно подушку из супружеской спальни, пишет «Комсомольская правда – Новосибирск».

«Подушку поймал мужчина, как позже выяснилось, водитель предприятия «Томское пиво», и попытался спешно спрятать ее в своем автомобиле, – сообщил источник в правоохранительных органах региона. – Водитель был задержан».

Следователи нашли в подушке карты российских и швейцарских банков, на счетах которых находится порядка 1,3 млрд рублей. Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.

По данным издания, мэр Томска владеет тремя земельными участками общей площадью в 2,5 тыс. кв. метров, гаражным боксом, нежилым помещением площадью 16,8 кв. метра. Супруга Кляйна задекларировала участок в 510 кв. метров, квартиру в 188 «квадратов», 1/3 долю в квартире площадью 96,8 кв. метра и гаражный бокс.

Напомним, 14 ноября мэр Томска был арестован по делу о превышении должностных полномочий. По решению суда, под стражей мэр Томска пробудет до 13 января 2021 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна за превышение должностных полномочий. Сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. На видеозаписи задержания Кляйна видно, что сотрудники ФСБ вывели его здания в наручниках и посадили в автомобиль СК. Кремль обратил внимание на жесткую манеру задержания градоначальника, там предположили, что это может быть связано с тяжестью вменяемых ему подозрений.



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