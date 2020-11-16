Альтернатива банковским вкладам: куда вложить деньги в 2020 году

16.11.2020, 8:43, Разное

В конце июля Банк России принял историческое решение и снизил ключевую ставку до рекордно низкого показателя – 4,25%. Для бизнеса и предприятий это хорошая новость: кредитные деньги станут дешевле.

Для простых людей, ищущих куда вложить кровные, ситуация не столь радужная: банковские проценты по вкладам снова пошли вниз. И если в начале года средний процент по депозитам в крупнейших кредитных организациях составлял 5,9%, то к концу года рухнул почти на 1,5 процентных пункта – до 4,42%.

При этом октябрьские показатели инфляции достигли 4%. Получается, что деньги на вкладе в лучшем случае покроют инфляцию, но ни о каком реальном доходе говорить уже не приходится.

Несмотря на удручающие ставки по вкладам, банковский депозит по-прежнему остается у россиян самым популярным инструментом инвестирования. Так, согласно опросу негосударственного пенсионного фонда “Сафмар”, отнести деньги на вклад готова половина россиян – причем как среди мужчин, так и среди женщин.

Результаты исследования показывают, что россияне активно интересуются ситуацией с вкладами. 80% из тех, у кого уже есть депозиты, знают про ухудшение условий для инвестирования.

Получается, что ситуация для предпочитающих вклады “консервативных” инвесторов резко ухудшилась, и они не питают на этот счет никаких иллюзий. У кого-то срок депозита уже закончился, у кого-то – подходит к концу. Такие люди оказались перед непростым выбором: деньги нужно копить, но куда их вложить – хороший вопрос. “Похудевшие” проценты по депозитам справляются со своими функциями все хуже. Что же, снова идти по проторенной дорожке в банк?

А теперь самое интересное. Оказывается, половина респондентов знает об альтернативах банковским вкладам, но большинство из них все равно предпочитает “старый добрый” депозит. Видимо, привычка. Да и доход, пусть и все более скромный, но гарантирован.

Тем не менее снижение доходности по банковским вкладам все равно заставляет людей обращать внимание на другие финансовые инструменты. Выбрать есть из чего: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), паевые инвестиционные фонды (ПИФ), инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), а теперь на этот рынок активно выходят и негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

У каждого инструмента инвестирования есть свои плюсы и минусы. “Основной недостаток ПИФов состоит в том, что эти инвестиции не защищены системой государственного страхования вкладов”, – отмечает доцент кафедры экономической теории, кандидат экономических наук РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко. Говоря о плюсах ПИФов, эксперт указывает, что на размещенные там средства не распространяются судебные взыскания – списания средств без предупреждения инвестор не получит.

Однако любой из указанных выше инструментов не предполагает гарантированного дохода. А он, согласно опросу “Сафмар”, остается ключевым фактором для российских инвесторов.

Да и нестабильная экономическая обстановка накладывает свой отпечаток. Мир переживает вторую волну пандемии коронавируса, биржи продолжает лихорадить – решиться на новые способы инвестирования в столь экстремальных условиях непросто. В конце концов, риски сейчас велики как никогда, а терять заработанные потом и кровью деньги никому не хочется. Людей можно понять.

Инвестирование в подобные инструменты требует от человека специальных знаний и понимания принципов функционирования макроэкономики, отмечает экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко. “Без финансовой базовой грамотности идти на фондовый рынок не имеет смысла. Чтобы человеку зарабатывать на облигациях, нужно прекрасно владеть макроэкономикой, основами валютного рынка – это самая сложная деятельность инвестирования. Кажется, что это очень легко – купил акции и будь счастлив. Если бы все было так просто, у нас каждый второй был бы долларовым миллиардером”, – сказал эксперт в беседе с корреспондентом “Дни.ру”.

Возможности для инвестирования предоставляют и негосударственные пенсионные фонды. Последнее время в НПФ начали появляться интересные продукты, которые даже “консервативный” инвестор вполне может рассматривать как альтернативу банковскому депозиту. Но есть несколько существенных отличий.

Например, НПФ “Сафмар” предлагает инвестиционные планы “Доходный” и “Доходный+”. Это договор негосударственного пенсионного обеспечения с возможностью досрочного расторжения и получения взносов и накопленного инвестиционного дохода. Фактически это аналог среднесрочного вклада в банке и такой же простой – нет необходимости разбираться в биржевых хитросплетениях, следить за курсами и ставками, попутно глотая успокоительные.

Небольшое сравнение условий в НПФ и ИИС. Доход инвестору в НПФ гарантирован, превышает ставку по банковским вкладам и растет при благоприятной экономической ситуации, но его размер зависит от срока размещения. У ИИС такой опции нет – клиент принимает на себя все риски, и в случае потери средств предъявить претензии сможет только себе.

Разберемся подробнее. В первый год внесения средств в НПФ инвестор получает гарантированный минимальный доход в размере 7% плюс 1% дополнительно при исполнении платежей по договору. Если доходы фонда выше минимальной ставки, он начисляет клиентам еще больше.

“Взносы клиентов вкладываются в высокодоходные корпоративные облигации, их доходность сейчас составляет от 5% до 7,5% годовых. Эти показатели и позволяют выполнять условия минимальной гарантированной доходности”, – рассказал генеральный директор НПФ “Сафмар” Денис Сивачев в интервью порталу “Банки.ру”.

В зависимости от инвестиционного плана забрать взносы и доход можно через 4-5 лет. Но инвестор все равно сохраняет полную свободу действий: забрать взносы без комиссий он может хоть через год. Правда, в таком случае он потеряет доход. Но у всех своя ситуация, деньги могут неожиданно пригодиться. В любом случае, вложенные средства инвестору выплатят в полном объеме, переживать не о чем.

Немаловажный плюс НПФ – защита от взысканий. Согласно законодательству, взыскание по долгам участников не может быть обращено на средства пенсионных резервов, также по ним не могут применяться обеспечительные меры заявленных требований. В общем, клиент может спать спокойно – его средства останутся в неприкосновенности.

Однако в отличие от тех же банков, на НПФ пока не распространяется действие системы гарантирования прав застрахованных лиц АСВ. Но даже в случае форс-мажора счет в фонде никогда не уйдет в убыток.

Интерес к альтернативным вариантам размещения денежных средств будет расти, считает Олег Чередниченко. “Учитывая, что НПФ могут дать оптимум в соотношении доходности и уровня риска, эта ниша будет существенно увеличиваться в кратко и среднесрочной перспективе. И эта тенденция будет усиливаться в случае, если вектор стимулирующей политики Банка России будет продолжен”, – пояснил эксперт.

Вячеслав Зайченко перечислил критерии фонда, которому можно доверять. “Если организация имеет ряд лицензий, обязуется регулярно делиться своей доходностью с инвесторами, в том числе неквалифицированными, если обязательства фонда регламентированы надзорными органами, то в такой фонд можно вкладывать свои средства”, – подчеркнул экономист.