Настоящий отдых от повседневной суеты – чайхана «Дюшес»

16.11.2020, 9:26, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Выходные, Развлечения, Туризм

Когда хочется по-настоящему расслабиться, отвлечься от проблем на работе, провести время в уютной обстановке и при этом получить удовольствие от вкусной еды и напитков, стоит заглянуть в чайхану «Дюшес» . Теплая атмосфера заведений сети, образованной 5-ю ресторанами, открытых в Южном Бутово в Москве, Зеленограде, Люберцах, Балашихе и Королеве, поможет действительно отдохнуть в комфортной обстановке и почувствовать на себе, что значит восточное гостеприимство.

Особенности ресторанов сети «Дюшес»

Рестораны сети «Дюшес» удобно расположены, благодаря чему каждый желающий может добраться до чайханы без лишних трудностей из любого уголка города. Интерьеры заведений не похожи друг на друга, но всегда отличаются продуманностью дизайна и принадлежностью к восточному стилю. При их создании использовалась масса различных декоративных элементов, живых растений, оригинальные сочетания цветов, придающих ресторанам именно ту изюминку, которая выгодно отличает их от других подобных заведений.

В каждом ресторане «Дюшес» подается огромное количество блюд азербайджанской, европейской, русской кухни, а также напитков. Кроме того, в каждом из них есть:

основной зал;

банкетный зал;

веранда;

караоке-зал;

отдельные VIP комнаты.

Поэтому чайхана идеально подходит не только для отдыха после тяжелого рабочего дня, но и для проведения деловых встреч, а также различных праздников. В «Дюшесе» всегда можно договориться об организации банкета, фуршета, вечеринки, свадьбы, дня рождения или любого другого мероприятия. При этом в каждом ресторане сети с успехом проводятся не только праздники для взрослых, но и детские, ведь тут есть не только специальные игровые комнаты, но и никогда не откажут с организацией развлекательной программы в любом формате.

Кроме того, оснащение ресторанов профессиональной звуковой аппаратурой и обилие больших экранов позволяет организовывать в «Дюшесе» презентации любых продуктов и идей. А красиво, оригинально оформленные помещения станут превосходной локацией для проведения фото и видео съемок с любой целью от создания портфолио до съемки сцены полнометражного фильма.

Почему стоит выбрать именно рестораны сети «Дюшес»

В ресторанах продумано все до последней мелочи, чтобы каждый посетитель чувствовал себя максимально комфортно. Поэтому заведения сети «Дюшес» могут похвастаться:

живой музыкой;

высоким уровнем сервиса;

регулярным проведением ярких, интересных развлекательных программ;

возможностью приготовить торт на заказ по любому случаю;

возможностью принять участие в мастер-классе от лучших поваров и не только приятно провести время, но и обзавестись новыми знаниями и навыками;

регулярной организацией акций.

Конечно, особое внимание в ресторанах сети уделяется кухне. Именно в «Дюшесе» жители и гости Москвы, Королева, Люберец, Зеленограда и Балашихи могут насладиться удивительным вкусом блюд, приготовленных не просто на гриле, но и в тандыре или на мангале. При этом шеф-повара ресторанов обладают уникальными рецептами приготовления настоящих кавказских блюд, отличающихся тонким балансом специй, и прекрасно разбираются в нюансах приготовления шедевров европейской и русской кухни.