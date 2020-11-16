Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера

16.11.2020, 8:08, Новости дня

Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан сообщил об «ужасном совпадении» в смерти актера.

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», – сказал он изданию «Собеседник».

Сын актера также добавил, что делает все возможное, чтобы прилететь из США в Россию на похороны отца. Однако он отметил, что из-за коронавируса и связанных с ним проблем с авиасообщением ему трудно будет добраться вовремя.

Ранее близкий знакомый Джигарханяна Артур Согоманян рассказал о состоянии актера в последние дни жизни.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября на Ваганьковском кладбище в Москве.