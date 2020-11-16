 

Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера

16.11.2020, 8:08, Новости дня

Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан сообщил об «ужасном совпадении» в смерти актера.

«Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел 14-го ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение», – сказал он изданию «Собеседник».

Сын актера также добавил, что делает все возможное, чтобы прилететь из США в Россию на похороны отца. Однако он отметил, что из-за коронавируса и связанных с ним проблем с авиасообщением ему трудно будет добраться вовремя.

Ранее близкий знакомый Джигарханяна Артур Согоманян рассказал о состоянии актера в последние дни жизни.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования родным и близким актера выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Прощание с Джигарханяном состоится 17 ноября на Ваганьковском кладбище в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества с Белоруссией

23.07 / ФСБ задержала 22 вербовщика сирийских террористов

21.09 / МВД Белоруссии назвало число участников воскресных акций протеста

19.10 / «Пришло время действовать» — французский генерал призвал власть к решительному ответу на очередной теракт

06.10 / “Не в этом году”. Криклий рассказал, когда в Украине введут обязательный техосмотр

21.07 / В Кремле объяснили решение Путина по Хабаровску

13.07 / Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

22.07 / Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 млн рублей

16.10 / В Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости COVID-19

18.10 / Биолог назвала причину неточности ПЦР-тестов на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска