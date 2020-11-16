Додон подписал указ, переподчиняющий ему ОМОН и дающий право обращаться к иностранным государствам за военной помощью

16.11.2020, 8:03, Разное

Президент Молдавии Игорь Додон подписал указ №1922/2020, согласно которому бригады полиции особого назначения отныне подчиняются напрямую главе государства.

Также он предоставил себе право вводить в стране чрезвычайное положение без согласования с другими ветвями власти и единолично обращаться к иностранным государствам за военной и полицейской помощью «с целью защиты волеизъявления граждан и суверенитета Республики Молдова».

Додон никак не комментировал новый указ, но ранее с утра 16 ноября заявил, что не признаёт итогов президентских выборов, согласно которым он проигрывает проевропейскому кандидату Майе Санду. Таких цифр, по его словам, «не может быть».

– Опросы проводили и наши организации, и ВЦИОМ, всё было очевидно – я лидировал и по статистике, и объективно это заметно. Таких цифр, как там озвучивают, не может быть. Я хочу сказать, похоже, что победу придётся защищать и к этому сценарию я готов, команда готова. Мои избиратели тоже должны быть готовы, это серьёзное время, – сказал он во время короткой встречи с журналистами.