Кошка и передержка: простые сложности
 

Кошка и передержка: простые сложности

16.11.2020, 8:07, Детали
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Для кошки любая смена территории проживания, даже кратковременная, приводит к сильнейшему стрессу. Они очень привязаны к своему жилищу и знакомой обстановке. Однако и у хозяев есть своя жизнь, которая довольно часто сопряжена с переездами, командировками, путешествиями и другими вариантами отъездов.

Если такая поездка длится не больше 1-2 дней, можно рассмотреть вариант с оставлением питомца дома одного. Когда отсутствие хозяина затягивается, приходится искать альтернативы. Сервис «Мурчалкин» помогает справиться с такой проблемой. Наши специалисты являются профессионалами в деле налаживания контакта с животными. Они помогут выбрать способ присмотра за кошкой, и окажут всевозможную поддержку как хозяину, так и питомцу.

Передержки их виды

Разного рода сервисы по уходу за животными начали популяризироваться не так давно, поэтому многие люди не знают https://spb.murchalkin.ru/gde-ostavit-kota-na-vremya-otpuska,  где оставить кошку на время отпуска. Сейчас самыми популярными вариантами присмотра за питомцем стали следующие:

  • классическая передержка с проживанием, при которой уход за кошкой ведется в режиме 24/7. Животное кормят согласно расписанию, меняют наполнитель в лотке, играют, регулярно присылая отчеты на почту или в мессенджер;
  • няня для кота, или же котситтер – необходима занятым людям, которые не могут уделять кошке достаточно времени. Такие специалисты придут домой, накормят и поиграют с пушистиком, сделают уборку лотка и позаботятся о ее хорошем самочувствии;
  • экспресс-няня – для особо тревожных хозяев или первых кратких отлучек из дома. Специалист заглянет в дом заказчика на 15 минут, чтобы проверить, чем занят кот, наполнить лоток, покормить и проконтролировать безопасность дома.

К любому виду присмотра нужно тщательно готовиться. Вариант с котситтером будет самым щадящим для здоровья и психики кошки, но не всегда подходит владельцам.

Если полноценная передержка остается единственно возможным способом, следует позаботиться о подготовке питомца к переезду.

Транспортировка животного и адаптация к новым условиям

Организовывать перемещение кошки в новый дом нужно накануне отъезда, чтобы в последний день не создавать любимице лишний повод для беспокойства. Лучше перевозить животное в специальной переноске – она защитит от возможной травматизации.

Обязательно при переезде нужно взять с собой в новое место старые проверенные игрушки, личный лоток кошки и миску для еды, запасы корма, витамины или лекарства, если они положены, персональную когтеточку и другие любимые вещи пушистика. Они создадут крохотное знакомое пространство, и помогут животному быстрее адаптироваться к новой территории.

Сервис «Мурчалкин» возьмет на себя все заботы о вашей кошке. Стоит только оставить заявку на сайте или позвонить по указанному номеру, и совсем скоро мы отправим к вам специалиста для знакомства с питомцем https://spb.murchalkin.ru/Стоимость передержки кошек в Спб достаточно демократична, а спокойствие хозяев за здоровье и самочувствие любимицы станет гарантом отличной поездки.



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