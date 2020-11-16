Оскар Кучера поддержал призвавшего бойкотировать новогодние концерты Меладзе

16.11.2020, 7:53, Разное

Российский телеведущий Оскар Кучера солидарен с Валерием Меладзе, объявившим бойкот новогодним передачам. Он согласился с его доводами и тем, что российскому правительству необходимо сделать налоговую скидку певцам в размере 75% в период новогодних праздников.

Ранее Валерий Меладзе заявлял, что необходимо бойкотировать новогодние программы, поскольку правительство постановило, что «потолок» заполнения залов не должен превышать 25%. Поэтому певец потребовал от правительства сделать артистам аналогичную налоговую скидку 75%, пока длятся новогодние праздники.

Оскар Кучера согласился с Меладзе, ведь правительство хочет, чтобы выполнялись все меры безопасности в рамках борьбы с пандемией, поэтому концертные залы можно заполнить лишь на четверть. Но это приведет к сокращению доходов, хотя от артистов требуют платить так, будто ограничений никаких нет. Однако не все поддержали Меладзе, среди таковых оказались Филипп Киркоров, Родион Газманов и Юрий Аскаров.