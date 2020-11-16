 

Оскар Кучера поддержал призвавшего бойкотировать новогодние концерты Меладзе

16.11.2020, 7:53, Разное

Российский телеведущий Оскар Кучера солидарен с Валерием Меладзе, объявившим бойкот новогодним передачам. Он согласился с его доводами и тем, что российскому правительству необходимо сделать налоговую скидку певцам в размере 75% в период новогодних праздников.
Ранее Валерий Меладзе заявлял, что необходимо бойкотировать новогодние программы, поскольку правительство постановило, что «потолок» заполнения залов не должен превышать 25%. Поэтому певец потребовал от правительства сделать артистам аналогичную налоговую скидку 75%, пока длятся новогодние праздники.

Оскар Кучера согласился с Меладзе, ведь правительство хочет, чтобы выполнялись все меры безопасности в рамках борьбы с пандемией, поэтому концертные залы можно заполнить лишь на четверть. Но это приведет к сокращению доходов, хотя от артистов требуют платить так, будто ограничений никаких нет. Однако не все поддержали Меладзе, среди таковых оказались Филипп Киркоров, Родион Газманов и Юрий Аскаров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Названы наиболее вероятные варианты разрешения политического кризиса в Белоруссии

06.10 / Животрепещущую тему о Шугалее уложили в 4 минуты на кинофестивале

26.06 / Мнение: Расизм не остановить разрушением памятников

12.11 / Михалков рассказал, на что готова была Гурченко ради хорошей роли

12.07 / Мнение: Почему народ заступился за Фургала?

23.10 / В Челябинске в реке нашли тело младенца

13.09 / «Свято место» — пусто

26.08 / Мнение: Правильная забастовка

29.10 / Мнение: Он уехал жить в Лондон

13.08 / Cын Децла записал свой первый трек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска