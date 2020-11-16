 

Боец UFC рассказал о встрече с НЛО

16.11.2020, 7:51, Разное

Боец UFC Диего Санчес заявил, что он столкнулся с НЛО.

“Я делал энергетические упражнения у себя во дворе, когда НЛО подлетел прямо ко мне… Было очевидно, что он наблюдает за мной”, — рассказал Санчес в твиттере.

Спортсмен также утверждает, что он успел позвать свою дочь, и она тоже увидела неопознанный летающий объект.

Большинство подписчиков Санчеса скептически отнеслись к его записи.

“Диего, тебе необходимо посетить врача”, — посоветовал Glizzy Goblin.

“Бро, ты в порядке?” — спросил Jimmy Dunphy.

“Я выдвигаю Диего на пост посла человечества во Вселенной”, — пошутил Donnie Reilly/



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