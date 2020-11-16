В Бурятии приостановили работу ТЦ и общепита

16.11.2020, 7:48, Новости дня

Власти Бурятии на две недели закрыли торговые центры, предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой по COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«С 16 ноября по 30 ноября включительно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов… приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров», – говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Также на две недели закрыты кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.

«Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения», – сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

За минувшие сутки в РФ выявили 22 тыс. 572 случая вызываемого коронавирусом заболевания. Общее число выявленных случаев COVID-19 в РФ за все время достигло 1 млн 925 тыс. 825, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.