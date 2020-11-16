Мнение: Настоящий дурак

16.11.2020, 7:10, Разное

Джон Болтон был одним из самых глупых людей в правительстве, с которым мне пришлось работать. Угрюмый, унылый и тихий парень, он ничего не добавил в Национальную безопасность, кроме «Ну и дела, пошли на войну».

Также незаконно обнародовано много секретной информации. Настоящий дурак! (с) Дональд Трамп.

Блин, Дональд, так то оно так, но ты же сам его назначил советником по национальной безопасности (!), хотя кто такой Болтон, было прекрасно известно – он даже на фоне самых упоротых неоконов смотрелся абсолютным неадекватом, мечтающим любой ценой начать войну с Ираном, чего сам собственно никогда и не скрывал, в результате чего его сторонились даже в банде Чейни.

Впрочем, детали подбора советника по нац.безопасности, хорошо известны из книги Боба Вудворда "Страх в Белом доме" https://colonelcassad.livejournal.com/5022663.html, где он приводит воспоминания бывшего стратега Трампа Стива Бэннона:

Встреча с Трампом не прошла слишком гладко. Макмастер говорил слишком много, и беседа закончилась быстро.

Бэннон, который присутствовал там, впоследствии рассказывал: "Макмастер не закрывал свой поганый рот 20 минут излагая представления о мире. Долбанный книжный червь Петреуса". В 2007 году Макмастер входил в состав Багдадского мозгового центра, который консультировал генерала Дэвида Петреуса по всем аспектам войны в Ираке.

После ухода Макмастера, Трамп спросил: "Кем был этот парень? Он ведь написал книгу. В ней говорились всякие гадости о людях. А ты вроде бы сказал, что он из сухопутных сил.

– Он и есть из сухопутных сил.

– Он одет как продавец пива.

На взгляд Бэннона костюм Макмастера не тянул больше чем на 200 долларов, а может даже и на 100 долларов.

Следующим на очереди был Джон Болтон, бывший представитель США в ООН ультраправых взглядов. Этот получивший диплом с отличием выпускник Йеля поддерживал войну в Ираке и предлагал свергнуть существующие режимы в Иране и Северной Корее. Он был завсегдатаем канала Fox-News – судя по его налоговой декларации он получил от Fox в 2017 году 567 000 долларов. Отвечал он великолепно, но Трампу не понравились его большие усы. Он не выглядел подобающим образом.

Надо было ознакомиться с его биографией подробнее, а не концентрироваться на усах, как до этого на одежде Макмастера.

На деле, у этого назначения есть иная подоплека, которую Трамп не любит вспоминать – ему пришлось выбрать Болтона, чтобы сохранить поддержку "чайной партии" и оборонного лобби, которая была крайне для него важна из-за "Рашагейта" и попыток импичмента. Назначив Болтона, Трамп бросил им кость, ограничившись лишь тем, что не дал Болтону развязать войну с Ираном, но вполне себе одобрив делишки Болтона и Помпео в Венесуэле.