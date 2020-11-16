Сын Джигарханяна призвал не верить спекулирующей на смерти отца Цымбалюк-Романовской

16.11.2020, 6:53, Разное

Сын скончавшегося актера Армена Джигарханяна назвал слова его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской о недостаточном уходе за артистом спекуляцией. Также Степан Джигарханян попросил не верить словам «жены на час».

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская заявляла, что будь у Армена Джигарханяна более качественный уход, то ему бы удалось прожить подольше. На это Степан Джигарханян отметил, что за здоровьем его отца следили профессиональные врачи, и они сделали все возможное, чтобы продлить ему жизнь.

Сейчас Степан Джигарханян прикладывает все усилия, чтобы прилететь в Россию до 17 ноября. На это число назначены похороны Армена Джигарханяна. Его сын жалуется, что из-за пандемии рейсы откладывают, поэтому он опасается, что ему не удастся прилететь.