 

Буланова рассказала о жизни после перенесенного микроинсульта

16.11.2020, 6:53, Разное

Российская эстрадная исполнительница Татьяна Буланова после микроинсульта стала больше времени уделять сну и старается не нервничать по пустякам. Кроме того, певица перечислила возможные признаки надвигающегося удара.
По словам Татьяны Булановой, за 2-3 года до наступления микроинсульта она испытывала ощущение онемения пальцев на левой руке. Большого значения этому певица не придала даже после онемения руки, сочтя, что она просто защемила нерв. Однако МРТ и другие анализы указали на то, что у артистки имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Пережить инсульт Татьяне Булановой удалось благодаря своевременному обращению за помощью к медикам. На сегодняшний день певица выписалась из больницы, она соблюдает все рекомендации врачей, которые советовали ей принимать лекарства, не нервничать и больше спать. Также исполнительница перестала кушать после шести часов вечера.



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