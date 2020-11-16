 

Трамп заявил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов

16.11.2020, 6:48, Новости дня

Действующий американский президент Дональд Трамп сообщил о серьезном нарушении Конституции США во время прошедших 3 ноября в стране выборов.

«Почему лживые СМИ постоянно предполагают, что [кандидат от демократов] Джо Байден займет пост президента [США], даже не позволяя нашей стороне показать, к чему мы только готовимся, насколько серьезно была разрушена и попрана наша великая Конституция на выборах 2020 года. Она подверглась такому нападению, как, возможно, никогда ранее!» – написал Трамп в своем Twitter.

Он вновь повторил, что «во многих штатах большое количество наблюдателей [от республиканцев] выгоняли из помещений для подсчета голосов» американских избирателей, «миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами». «Лица, ответственные за обеспечение соблюдения нашей Конституции, не могут допустить, чтобы на выборах 2020 года были объявлены сфальсифицированные результаты. Весь мир смотрит на нас!» – заключил американский лидер.

«Многие судебные иски, которые рассматриваются по всей стране, – это не наши иски, это иски людей, которые стали свидетелями ужасных злоупотреблений. Наши серьезные [судебные] дела, показывающие неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что было сделано для изменения [их] результатов, скоро будут поданы!» – написал глава Белого дома в Twitter.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Джонсон обратился к британцам в связи с угрозой второй волны пандемии

07.09 / Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

18.07 / Байден предупредил о готовящемся российском вмешательстве в выборы

04.10 / Врач Шон Конли: президент Трамп «чувствует себя очень хорошо»

29.07 / Трамп вообразил ситуацию, при которой слухи о «сговоре» РФ с талибами подтвердились

04.09 / Заложенные в Крыму УДК предложили наделить новыми возможностями

10.09 / Премьер Чехии не поддержал встречу Вышеградской четверки с белорусской оппозицией

19.08 / Депутат ответил на заявление США о «небезопасности» РФ для американцев

08.09 / Путин поддержал идею проведения года Байкала в России

02.08 / Под Калининградом потерпел крушение легкомоторный самолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска