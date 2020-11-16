У главы Минтранса выявлен коронавирус

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16.11.2020, 6:48, Новости дня

Министр транспорта РФ Виталий Савельев ушел на самоизоляцию после получения положительного результата теста на коронавирус, сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько», – приводит текст сообщения пресс-службы ведомства ТАСС.

Напомним, Виталий Савельев, более 10 лет руководивший «Аэрофлотом», был назначен министром транспорта 10 ноября. На посту он сменил Евгения Дитриха.

Напомним, в августе коронавирус выявили у главы Минэнерго Александра Новака, а также вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. В конце апреля коронавирус обнаружили у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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