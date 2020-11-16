 

Лидеры партий начали поздравлять Санду с победой на выборах в Молдавии

16.11.2020, 6:48, Новости дня

Лидеры основных политических сил Молдавии начали поздравлять председателя Партии действия и солидарности Майю Санду с победой на президентских выборах, не дожидаясь окончательного подсчета голосов.

«Поздравляем госпожу Майю Санду с решительной победой от имени всех, кто мечтает о европейской Молдове, справедливости и лучшей жизни дома», – приводит ТАСС заявление председателя партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе, который призвал своих избирателей поддержать Санду после выбытия из президентской гонки в первом туре.

Поздравил Санду и лидер парламентской группы «Про-Молдова», экс-спикер парламента Андриан Канду, известный своей близостью к бежавшему в 2019 году из республики молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку. «Поздравляем Майю Санду! Республика Молдова сделала важный шаг для перезагрузки государства», – сообщил Канду, призвав Санду вывести сторонников действующего президента из состава правительства.

Еще один бывший кандидат в президенты Молдавии – лидер «Нашей партии» Ренато Усатый – ночью лично приехал в штаб Санду, молча проследовав в здание с букетом желтых роз. Усатый, объявленный в РФ в розыск по подозрению в организации преступного сообщества, занял в первом туре третье место. Перед вторым туром он вел переговоры с Санду о поддержке ее кандидатуры, требуя, в частности, в случае победы роспуска парламента, так как его партия не представлена в нем и заинтересована в досрочных выборах и формировании нового правительства. Консультации, однако, не увенчались успехом, и Усатый посоветовал своему электорату бойкотировать второй тур.

Напомним, после обработки более 99% протоколов лидер Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии с результатом 56,91% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 43,09% избирателей.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).



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