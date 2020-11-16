Австрийский полковник “шпионил за НАТО в пользу России”

16.11.2020, 6:20, Разное

November 13, 2020 Jack Jensen

Ранее в этом году Мартин Мёллер был осужден судом Зальцбурга за разглашение государственной тайны.

Австрийский полковник в отставке был разоблачен как один из ключевых информаторов РФ о НАТО, чьи данные, вероятно, использовались для планирования отравлений в Солсбери.

Как показало расследование Telegraph, 72-летний Мартин Мёллер, выявленный в ходе общеевропейской операции с участием МИ-6, был связан, как полагают, непосредственно с печально известным российским подразделением 29155, которое дестабилизировало Европу и совершало убийства,.

В пятницу вечером г-н Мёллер признал, что поделился некоторой информацией в обмен на деньги, но сказал, что она касалась только Австрии, и заявил, что то что она могла нанести какой-либо ущерб или привести к гибели людей – это «абсолютная выдумка».

Ранее в этом году он был осужден судом Зальцбурга за разглашение государственной тайны, за помощь иностранной разведывательной организации в ущерб Австрии и за разглашение военных секретов. Судья приговорил его всего к трем годам и сразу же отпустил на свободу, вызвав тем самым спекуляции, что он был лишь мелким шпионом.

Тем не менее, Telegraph смог выяснить, что г-н Мёллер имел доступ к внутренней работе НАТО и что, по «рабочим предположениям» европейских источников безопасности, он, с 2008 года делился информацией с русскими.

Г-н Мёллер, как полагают, передал информацию о том, какие яды известны силам НАТО и которые они могут легко обнаружить – источники в спецслужбах считают, что при нападении на Сергея Скрипаля, бывшего офицера российского шпионского агентства ГРУ и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году. Россия, вероятно, использовала нервно-паралитический агент Новичок. Предполагается, что нападение было делом рук подразделения 29155.

Адвокат Мёллера сказал, что бывший полковник расценил обвинения как «абсолютную фантастику», он не знал об отряде 29155 и что информация, которую он передал, «не имела практического значения и имела отношение только к ситуации в Австрии».