 

Австрийский полковник “шпионил за НАТО в пользу России”

16.11.2020, 6:20, Разное

November 13, 2020  Jack Jensen

Ранее в этом году Мартин Мёллер был осужден судом Зальцбурга за разглашение государственной тайны.

Австрийский полковник в отставке был разоблачен как один из ключевых информаторов РФ о НАТО, чьи данные, вероятно, использовались для планирования отравлений в Солсбери.

Как показало расследование Telegraph,  72-летний Мартин Мёллер, выявленный  в ходе общеевропейской операции с участием МИ-6, был  связан, как полагают,  непосредственно с печально известным российским подразделением 29155, которое дестабилизировало Европу и совершало  убийства,. 

В пятницу вечером г-н Мёллер признал, что поделился некоторой информацией в обмен на деньги, но сказал, что она  касалась  только Австрии, и  заявил, что то  что  она могла нанести какой-либо ущерб или привести к гибели людей  –  это «абсолютная выдумка».

Ранее в этом году он был осужден судом Зальцбурга за разглашение государственной тайны, за помощь иностранной разведывательной организации в ущерб Австрии и за разглашение военных секретов. Судья приговорил его всего к трем годам и сразу же отпустил на свободу, вызвав тем  самым  спекуляции, что он был лишь мелким шпионом.

Тем не менее,  Telegraph   смог  выяснить, что г-н Мёллер имел доступ к внутренней работе НАТО и что,  по «рабочим  предположениям» европейских источников безопасности,  он, с 2008 года  делился  информацией  с  русскими.

Г-н Мёллер, как полагают, передал информацию о том, какие яды известны  силам НАТО и которые они могут  легко обнаружить – источники в спецслужбах считают, что  при нападении на Сергея Скрипаля, бывшего офицера  российского шпионского агентства ГРУ и его дочь Юлию в Солсбери в 2018 году.  Россия, вероятно, использовала нервно-паралитический агент Новичок. Предполагается, что нападение было делом рук подразделения 29155.

Адвокат Мёллера сказал, что бывший полковник расценил обвинения как «абсолютную фантастику», он  не знал об отряде 29155 и что информация, которую он передал, «не имела практического значения и имела отношение только к ситуации в Австрии».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Рита Дакота показала в Сети пикантные снимки под душем

30.07 / Косметолог раскрыла секрет молодости 71-летней Пугачевой

07.10 / Мнение: Тихановскую объявили в розыск в России

01.07 / “Взяла и разорвала”: Соловьев заявил о фиаско Собчак

01.10 / Шура “Би-2” о протестах в Белоруссии: В любой другой стране люди уже взялись бы за оружие

25.09 / В Приамурье разыскивают убийц тигра Павлика

09.09 / Алена Водонаева под дулом пистолета вернула экс-избраннику дорогие подарки

29.09 / В Москве из-за коронавируса на 2 недели продлили осенние каникулы для школьников

06.11 / “Совершенно удивительный год”: Равшана Куркова подогрела слухи о беременности интригующим постом

30.08 / Эксперты рассказали, стоит ли покупать смартфон с глобальной версией прошивки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска