Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

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16.11.2020, 6:08, Новости дня

Руководитель внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщило SANA.

«Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещает о смерти вице-премьера и министра иностранных дел и [министра] по делам эмигрантов Валида Муаллема», – приводит текст сообщения ТАСС.

Причина смерти не раскрывается.

Валид Муаллем работал в министерстве иностранных дел Сирии с 1964 года. Он служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании, Великобритании. В разные периоды занимал должность посла Сирии в Румынии и США. На посту руководителя ведомства политик работал с 2006 года.

Напомним, в конце сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем обвинил США и Турцию в незаконной оккупации территории республики. Он также обвинил Анкару в поддержке террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Кроме того, в декабре 2019 года Муаллем обвинил США в расхищении недр Сирии и пиратстве.



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