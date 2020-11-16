Мнение: Книг-шоу Рощина-5. Детективы-таймкиллеры и социология для читателя

16.11.2020, 5:20, Разное

Книги в категории “тайм-киллеры” – вроде как просто книжки “чтобы скоротать вечерок” или, к примеру, “время в пути”. Сюда идеально вписываются различные триллеры и детективы. Однако в потреблении “тайм-киллеров” есть и определенная ловушка: они вызывают в нас чувство вины – ведь мы же знаем, что “убивать время” нехорошо, что мы “могли бы заняться чем-нибудь полезным” вместо пустого времяпрепровождения за чтением. Если даже мы сами не скажем это себе – нам это непременно скажут наши домашние.

Поэтому для начала мы обсудим феномен Дена Брауна – американского автора, который стал первым писателем – долларовым миллиардером, всего лишь придумавшим, как избавлять читателей от чувства вины за чтение его книг. Он просто начал насыщать свои в общем вполне традиционные, “таймкиллерские” сюжеты массой вполне “научных” на вид сведений о чем угодно – об истории христианства, о нумерологии, о криптографии, о древних рыцарских орденах, эсхатологии, истории искусства и т.д.

Я же предлагаю пойти иным путем: смотреть на обычные книги “чтобы убить время” взглядом социолога – и искать в них загадки, не связанные с сюжетом и героями. Для примера мы взяли две книги – английского автора Кена Фоллетта “Третий близнец” и немецкой авторши Шарлотты Линк “Обманутая”. И в обеих мы находим массу интересного! Первая – настоящая ПАРТИЙНАЯ книжка, как будто написанная по заказу ДемПартии США. Ну а вторая – книжка загадочная, мы можем только один беспомощный вопрос: блин, ну почему Англия?? Откуда? С какой стати?

Заодно немного коснемся трагедии писателя А.Фадеева из школьной программы – почему он сначала написал антисоветскую книгу, а потом переделал ее в партийную, ПОЛНОСТЬЮ изменив ее смысл. Да, речь о “Молодой гвардии”.

Как книга Кена Фоллетта 2003 года соотносится с движением BLM 2020 года? Об этом – тоже в этом выпуске.