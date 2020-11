Мнение: Golden Joystick Awards 2020

16.11.2020, 5:15, Разное

Для тех, кто жаловался, что слишком мало пишу про игры.

Коротко на тему достижений игровой индустрии 2020-го года.

Началось народное голосование за "Лучшую игру 2020" в рамках Golden Joystick Awards". На главный приз выдвинуто 20 проектов.

Animal Crossing: New Horizons;

Assassin's Creed: Valhalla;

Crusader Kings III;

Death Stranding (ПК);

Demon's Souls;

Doom Eternal;

F1 2020;

Factorio;

Fall Guys;

Final Fantasy 7 Remake;

Genshin Impact;

Ghost of Tsushima;

Hades;

Half-Life: Alyx;

Microsoft Flight Simulator;

Ori and the Will of the Wisps;

Spelunky 2;

Spider-Man: Miles Morales;

The Last of Us: Part II;

Yakuza: Like a Dragon.

https://www.gamesradar.com/goldenjoystickawards/ – по ссылке можно проголосовать

Лично я проголосовал за Crusader Kings 3 – адски залипательный комбайн по перемалыванию свободного времени. Рецензия на нее – https://colonelcassad.livejournal.com/6139385.html

Кроме CK3 из представленных в списке в 2020-м запомнились:

1. Death Stranding – понравились сюжет и атмосфера, геймплей на любителя. Кодзима не гений, но как творец-концептуалист весьма неплох. Главное достоинство DS – это оригинальность.Построить целый мир вокруг механики курьерской доставки, это отличная идея, хотя не все ее оценили. Из минусов – перебор с постмодернизмом.

2. Assassin's Creed: Valhalla – красивый мир и атмосфера Британии IX века, неплохой сюжет. Из минусов – толерастическая повесточка добралась и до викингов, конвейерное производство (проекты Ubisoft такого рода меняют декорации, но внутри они плюс-минус похожи, вплоть до отдельных анимаций). Плюс она очень-очень длинная.

3. Microsoft Flight Simulator – сам не играл, но картинка впечатляющая, в особенности с привязкой к реальной карте Земли. Для любителей воздушных симуляторов это наверное главный хит последних лет.

Из не представленных в списке:

1. Детройт: Быть человеком – хорошее и красивое интерактивное кино, подсевшее в конце. Игра не новая, но на ПК вышла только в 2020-м. Все равно как небольшой фантастический мини-сериал с возможностью выбора посмотрел.

2. Maunt & Blade II: Bannerlord – отличная "песочница" на тему разборок феодалов в вымышленном средневековье. Даже в текущем сыром виде данный турецкий (!) проект очень неплох. Рецензия на нее – https://colonelcassad.livejournal.com/5800316.html

3. Wasteland 3 – еще один родственник Fallout. Пожалуй лучший из всех 3х выходивших частей. На выходе – неплохая ролевая игра с черным юмором и пошаговой механикой. Проект нишевый, но добротный. Наш "Атом-РПГ" + "Трудоград" конечно попроще будет, но в принципе тоже весьма неплох, если бы любите постапокалиптические RPG.

4. Baldurs Gate III – на деле, это скорее Divinity Origanal Sin III, так как от великой классики тут не так уж много осталось. Тем не менее, это очень крутой проект, даже на уровне текущей альфа-версии. Полноценный релиз в 2021-м, но и сейчас понятно, что это будет одна из лучших RPG последних лет.

В конце года ждем "Киберпанк 2077". Если его конечно снова не перенесут. Поговаривают, что бюджет проекта уже перевалил за 300 млн. долларов, так что там будет либо хит десятилетия, либо провал эпических масштабов.