Недорогие наши артисты… – Личное мнение

16.11.2020, 4:40, Разное

Звёзды и продюсеры сельской дискотеки под названием российский шоубизнес разделились на два лагеря: одни поддержали предложение Меладзе бойкотировать новогодние огоньки, другие — движимые страхом не впихнуть свой пряник в ящик — раскритиковали.



Фото: Соцсети

«Коммунисты России», вообще, накатали на Валерона заяву в ГУВД Москвы «за призывы к саботажу».

Пожалуй, процитирую председателя ЦК партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина:

«Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать “Новогодний огонек”, любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу».



Максим Сурайкин. Между прочим, чиновник. Фото: Интерфакс.

Смотрю я на всё это и думаю: что происходит со всеми этими людьми? Чем они занимаются? Зачем живут, в принципе? Чтобы пожрать, посрать и сдохнуть?

Ведь это же — чистой воды паразитизм!

Каждый из них сидит, включая коммуниста Сурайкина, и думает, как бы извернуться так, чтобы не работать по-настоящему.

Одни предлагает бойкотировать ящик в жалкой надежде продавить власти на то, чтобы те разрешили им проводить концерты в разгар пандемии.

Другие, согнувшись в глубоком поклоне, уверяют Эрнста и других телевизионных бонз в собственной лояльности и готовности работать бесплатно.

Третьи требует, чтобы государственные телеканалы платили им за выступление на голубых огоньках. Из наших с вами налогов, да.

Четвёртые занимаются стукачеством, строча кляузы в ГУВД на пустом месте.

А вот лично я просто работаю. Каждый день. Без выходных и праздников. Много лет подряд.

Я работаю блогером.

Не занимаюсь взаимным пиаром с себеподобными. Не покупаю ботов. Ни с кем не дружу. Никому не обязана.

Не хожу по тусовкам. Не участвую в гивах. Не заказываю в СМИ хвалебные статьи о себе. Не торгую ботоксом в ящике. Не даю интервью.

Я не прошу у государства ништяков. Не таскаюсь по сборищам блогеров. Не состою в «нашистах». Не даю мастер-классы о том, как стать популярным блогером, на всяческих Селигерах. Не хожу к министру культуры и к Путину представлять блогеров.



Министр культуры на встрече с “популярными блогерами”. Фото: Соцсети

Мне некогда. Мне тупо некогда.

Как следствие, деньги у меня есть.

Я никогда ни у кого ничего не прошу, кроме вас, мои хорошие, когда надо спасти жизнь больного ребёнка.

А есть падальщики в профессии, которые, вместо того, чтобы изо дня в день делать своё дело, занимаются поиском путей, как бы поменьше работать и побольше получать. Рано или поздно, но им всегда прилетает.

Настоящий артист никогда ни у кого ничего не просит. Он востребован в своей профессии при любой пандемии. Его песни слушают, покупают и ждут.

Точно также, как вы ждёте мои посты.

Мне не жаль наших артистов, которые жалуются на своё бедственное положение. Сейчас они пожинают плоды собственного непрофессионализма.

Вместо того, чтобы работать и расти, они торговали мордами, заигрывали с вышестоящими, демонстрировали лояльность и готовность и срубали лёгкое бабло.

Теперь же жизнь расставила всё по своим местам, показав им правду. Правда — в том, что вы, дешёвенькие наши артисты, нам не нужны.

Согласны? Почему?