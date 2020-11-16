Мнение: После победы

16.11.2020, 4:35, Разное

После военной победы требуется ее закрепление политическими решениями. Для Карабаха такое политическое решение – без сомнения, максимально легитимное определение его статуса. И речь не о неком международном документе, речь о более неоспоримой легитимности – выборах или голосовании.

Задача Алиева после военной победы более чем понятна – ему нужно вернуть обратно азербайджанское население (на те территории Карабаха, которые сейчас под его контролем), а затем провести общекарабахский референдум о статусе. Чем меньше в Карабахе останется армян и чем больше в нем будет азербайджанцев – тем более очевидным будет результат такого голосования. Оспорить его будет невозможно, оно и ляжет в основу окончательного решения карабахского вопроса.

В реальности есть только два относительно внятных варианта будущего статуса – автономия административная и автономия культурная. Посол Бюль-Бюль оглы уже озвучил, что Баку видит в Карабахе культурную автономию. Однако тут же сообщил, что процесс будет небыстрый и с обязательным возвращением ранее ушедшего азербайджанского населения. Если учесть, что сегодня из Карабаха идет массовый исход армян, то через год-полтора-два соотношение позволит проводить референдум без малейших опасений за его результат.

После этого надобность в российских миротворцах отпадет окончательно. В трехстороннем соглашении обозначен срок присутствия их в течение пяти лет, но этого даже с избытком – Азербайджан вполне способен уложиться за вдвое короткий срок.