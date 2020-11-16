Мнение: Сексапил

16.11.2020, 4:30, Разное

Сегодня Новолуние и Солнце в Скорпионе.

Хотя это ничего и не значит, говорить будем про сексапил.

Вешайте фотографии. Но не свои. И не своих супругов. А два сексапильных образа: мужской и женский. Субъективно, с вашей точки зрения.

Но под фотографиями пишите, что именно кажется вам сексапильным в том и другом.

А потом я расскажу вам, что это за тест на Аниму и Анимуса, пока про это не думайте. Рефлексируйте сексапил, и мужской, и женский, честно, независимо от своего пола.