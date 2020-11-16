Мнение: Сексапил
16.11.2020, 4:30, Разное
Сегодня Новолуние и Солнце в Скорпионе.
Хотя это ничего и не значит, говорить будем про сексапил.
Вешайте фотографии. Но не свои. И не своих супругов. А два сексапильных образа: мужской и женский. Субъективно, с вашей точки зрения.
Но под фотографиями пишите, что именно кажется вам сексапильным в том и другом.
А потом я расскажу вам, что это за тест на Аниму и Анимуса, пока про это не думайте. Рефлексируйте сексапил, и мужской, и женский, честно, независимо от своего пола.
Источник: Эволюция
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет