Верещук: Для фискализации физлиц-предпринимателей не время

16.11.2020, 3:50, Новости дня

Для вопроса фискализации физических лиц – предпринимателей (ФЛП) сейчас не время, написала в Facebook народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук. Она считает, что проблему нужно разделить на две части: нужно ли это делать и сейчас или позже.

“Понимаю позицию и аргументы правительства и коллег-депутатов, которые выступают за фискализацию ФЛП. Но слышу и понимаю ФЛП. Сейчас не буду говорить о том, кто прав или не прав. Даже если предположить, что ФЛП целесообразно фискализировать, зачем начинать это делать именно сейчас, во время коронакризиса? Чего именно мы пытаемся достичь таким таймингом этого нововведения? В то время как в других странах правительства думают о послаблениях для мелких предпринимателей, всячески их поддерживают, мы же стараемся поступать наоборот. По крайней мере, именно так выглядит со стороны”, – отметила Верещук.

Политик считает, что фискализацию предпринимателей необходимо отложить.

“В чем логика? Может, существует какой-то тайный план, как фискализация ФЛП повысит благосостояние в государстве и благосостояние мелких предпринимателей в частности? Мы же не думаем, что цель фискализации ФЛП заключается в перераспределении рынков в пользу крупного бизнеса? А если такого тайного плана нет, призываю коллег-депутатов поддержать отсрочку фискализации ФЛП, доработать предложения (а их немало) и тем самым продемонстрировать политическую зрелость и ответственность”, – заявила она.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1523659821153869

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из “группы риска” (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна вступить в силу с 1 января следующего года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны все группы ФЛП, кроме первой.

Законопроект №4313 предлагает отсрочить введение обязательного применения РРО и программных РРО для плательщиков единого налога со второй по четвертую группу до 1 января 2022 года. Этот проект закона парламент на минувшем пленарном заседании после провала на голосовании отправил на доработку.