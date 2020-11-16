 

Перу второй раз за неделю осталось без президента

16.11.2020, 3:50, Новости дня

15 ноября временно исполняющий обязанности президента Перу Мануэль Мерино подал в отставку с этой должности. Об этом сообщает государственное агентство Andina.

Спикер Конгресса Мерино стал врио президента 9 ноября, когда импичмент был объявлен главе государства Мартину Вискарре.

Обращаясь сегодня к перуанцам из дворца правительства, Мерино объяснил, что не стремится к такой должности.

В отставку он подал после смерти двух участников акций протеста, которые проходили в Перу накануне ночью.

Издание Diario El Comercio отмечает, что перед объявлением об отставке Мерино потерял поддержку Конгресса и лишился 12 министров в правительстве страны. Его также не поддержало бизнес-сообщество.

Против инаугурации Мерино выступали граждане страны, и двое участников протеста были застрелены в ходе столкновений.

Следующие парламентские и президентские выборы в Перу намечены на апрель 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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