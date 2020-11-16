На президентских выборах в Молдавии обработали более 99% протоколов

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16.11.2020, 3:48, Новости дня

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии с результатом 56,91% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 43,09% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки более 99% протоколов.

По последней информации, Санду поддержали свыше 910 тыс. граждан Молдавии, Додона – более 689 тыс. Центризбиркому осталось обработать протоколы примерно с 20 зарубежных участков, все бюллетени внутри республики подсчитаны. По сведениям ЦИК, Санду поддержали свыше 92% голосовавших за границей граждан Молдавии, передает ТАСС.

Ранее Санду вышла в лидеры на выборах в Молдавии. После обработки 97% протоколов отрыв Санду от Додона на выборах в Молдавии увеличился до 8 процентных пунктов.

Действующего главу Молдавии Игоря Додона во втором туре президентских выборов поддержали 85,8% граждан республики в непризнанном Приднестровье. Глава Партии действия и солидарности Майя Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.



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