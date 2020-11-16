УП – Facebook удалил страницу польского политика, называвшего Украину врагом

16.11.2020, 3:45, Новости дня

Facebook удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке, который был самым популярным польским политиком в этой соцсети. Как пишет «Украинская правда», политик, который известен «антиевропейскими и антиукраинскими высказываниями и пророссийской позицией», заявил, что его страница была заблокирована «по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками».



Reuters

Социальная сеть Facebook удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке. Как пишет «Украинская правда», на страницу Корвина-Микке были подписаны почти 780 000 пользователей и он был самым популярным польским политиком в Facebook.

По количеству читателей он опережал президента Анджея Дуду, у которого на 13 ноября было 755 000 подписчиков, и одного из лидеров президентских выборов 2020 года Шимона Головню, у которого около 700 000 читателей.

Корвин-Микке написал в Twitter, что его страница заблокирована «по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками».

Ранее отдельные записи Корвин-Микке регулярно блокировались администрацией Facebook за нарушение правил сообщества.

Как пишет украинское издание, 77-летний Корвин-Микке возглавляет ультраправую партию «Конфедерация». Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинял партию в связях с Россией.

Корвин-Микке в 2014-2019 годах был депутатом Европарламента от Польши. Он известен своими «антиевропейскими и антиукраинскими высказываниями и пророссийской позицией». В частности, он заявлял, что Польша готовила снайперов, которые расстреливали людей на майдане, а также говорил, что Украина, а не Россия, является врагом Польши.