CNBC – вашингтонский «Марш за Трампа» закончился массовой дракой и арестами

16.11.2020, 3:45, Новости дня

Состоявшиеся в субботу в Вашингтоне акции сторонников президента США Дональда Трампа, убеждённых что у него «украли» победу на президентских выборах, завершились столкновениями с политическими оппонентами, пишет сайт CNBC. По данным канала, в результате столкновений были задержаны по меньшей мере 20 человек.



Reuters

В субботу вечером в столице США Вашингтоне произошли столкновения между сторонниками президента Дональда Трампа, устроившими марш в поддержку его «безосновательных утверждений о фальсификациях» на состоявшихся в начале ноября выборах, и участниками «ответной» протестной акции, пишет CNBC.

По данным канала, тысячи сторонников Трампа собрались на вашингтонской Площади Свободы, напротив Белого дома и гостиницы Trump International, ещё в субботу утром, дабы выступить против объявленных результатов президентской гонки; там было анонсировано проведение сразу нескольких акций под различными названиями, включая «Марш за Трампа» и «Не дадим украсть выборы». Участники акций прошли совместным маршем от Площади Свободы до здания Верховного суда, где перед собравшимися выступили с речами представители и члены конгресса от Республиканской партии. Как подчёркивается в материале CNBC, большинство из собравшихся были без защитных масок.

К вечеру того же дня ситуация в столице обострилась — на улицах появились сотрудники полиции в защитном снаряжении, и между двумя группами людей произошла масштабная драка, в результате которой ножевые ранения получил как минимум один человек, передаёт CNBC. Чиновники Управления экстренных служб округа Колумбия позже уточнили, что драка связана с происходящими в Вашингтоне протестами, сообщив, что раненый человек находится в критическом состоянии.

Как пишет сайт CNBC, в течение субботы в Вашингтоне были задержаны 20 человек; при этом, идёт ли речь о сторонниках или о противниках Трампа, неизвестно. В ходе задержаний ранения получили двое полицейских.

Сам Дональд Трамп, по всей видимости, внимательно следил за обстановкой в столице — в частности, он в «Твиттере» обратился к столичной полицией со словами: «Вперёд, выполняйте свою работу — и не надо себя сдерживать!».

Как отмечает обозреватель CNBC, хотя советники Трампа и говорят, что он постепенно смиряется с «фактом» победы на выборах его соперника Джо Байдена, из-за нежелания президента признавать своё поражение и его громких заявлений, в которых он открыто оспаривает честность выборов, в обществе, и в особенности среди самых преданных сторонников Трампа, расцвели теории заговора.

«Что-то тут нечисто. Если бы мы по-честному проиграли, мы бы смирились. Но надо всё проверить», — сказала 54-летний риелтор Барбара Липпонен, участвовавшая в вашингтонском марше. По её словам, она посчитала важным принять участие в акции, чтобы Трамп понимал, «что он на эту борьбу вышел не один».

«Здесь что-то не сходится. Если он проиграл, то нам нужно признать и сказать: «Так и быть, проиграл». Но я воевала не за то, чтобы у нас был вот такой избирательный процесс», — в свою очередь поведала журналистам 48-летний ветеран американских вооружённых сил Чармион Принс. Как и многие другие сторонники Трампа, Принс рассказала, что в день выборов отправилась спать, не сомневаясь в том, что президент пойдёт на второй срок, а в последующие дни, по мере подсчёта бюллетеней, в результате которого Байден вырвался вперёд, стала всё сильнее сомневаться в честности выборов.

«Я видел, какие были тенденции в плане статистики. В Пенсильвании всё взяло и испарилось, — заявил 47-летний Джеймс Дозер, приехавший в Вашингтон из Алабамы. — В четыре часа утра вдруг бац! — и Байден уже впереди. Вот так и воруют у людей демократию — во тьме ночной». По словам Дозера, лично он будет абсолютно уверен в честной победе Байдена лишь в том случае, если во всех штатах будут полностью и вручную пересчитаны все бюллетени.

Как подчёркивает обозреватель CNBC, принять участие в субботних мероприятиях в поддержку Трампа призывали члены ультраправой экстремистской организации «Гордые мальчики», осудить которых в ходе первых дебатов во время предвыборной кампании отказался Дональд Трамп, а также нео-нацист Эндрю Энглин, который был одним из организаторов акции Unite the Right («Объединим правых»), состоявшейся в 2017 году в Шарлоттсвилле и закончившейся человеческими жертвами.

По данным CNBC, в четверг высокопоставленные чиновники правительства США и представители крупных американских компаний заявили, что американские президентские выборы 2020 года стали «самыми защищёнными в истории страны», и что «никаких подтверждений тому, что какая-либо из избирательных систем штатов уничтожала или теряла голоса, либо вообще была каким-то образом скомпрометирована, обнаружено не было».