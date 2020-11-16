Мнение: На меня уже девушки бросаются

16.11.2020, 3:20, Разное

Некая Верола (честно говоря, не знаю, кто это такая – но, видимо, девушка) написала, оказывается, про меня (!) полный боли и ярости пост. Польщен, но несколько удивился экспрессивности, а также тому, почему она не высказывала все это мне напрямую. Написал ей в блог – но там оказалось огораживание по полной программе: твой комментарий должен раскрыть (или не раскрыть) хозяин блога.

Вот этот крик души:

“А знает ли запредельная адская мразь Сапожник, что он лжёт, рассказывая о “нарушениях” на американских выборах. Конечно, знает. Знает это лучше, чем я.

Но зачем же идиот Сапожник и Ольгино так надрываются? А это очень прибыльная тема, сразу четыре сочных плода:

**** Замазывают американские выборы – один из самых идеальных механизмов такого рода в мире;

**** Порочат саму идею того, что вообще бывают на свете честность и работающие правовые системы;

**** Возбуждают на криминальные действия тех русских, которые за границей, используют их как предательскую пятую колонну внутри США – ну это вообще хлеб с мёдом – тут выгода со всех углов;

**** Да ещё и успешно продолжают идиотизацию населения России – опущения русских до состояния афганского дехканина под кнутом Талибана”

https://verola.livejournal.com/1406358.html

Я, собственно, сообщил девушке Вероле, что она ошибается: я НЕ ЗНАЮ, что я лгу, да и не могу знать – потому что я говорю правду. И что, если у нее есть претензии, их надо высказывать напрямую, а не выкрикивать гадости, к тому ж из-под анонимного по сути ника.

UPD. Вот, кстати: к ее чести, Верола пришла в себя, расскринила мой комментарий, и у нас с ней завязалась вполне содержательная дискуссия: https://verola.livejournal.com/1406358.html?thread=157512854#t157512854