Мнение: О том, как легко-легко переболеть CoVID-19

16.11.2020, 3:10, Разное

В эту «волну», вторую, #коронавирус явно пошёл в массы. Очень многие друзья, знакомые, друзья знакомых и знакомые друзей – отчитались. Мол, так и так, я коронован. Да, собственно, и медицинская #статистика с её каждодневным обновлением рекордов по заболеваемости говорит о том же.

Но одно дело – сухие цифры и совсем другое – живые люди. Те, которых знаешь лично. Или через одно рукопожатие. Или ещё как-то более-менее близко. Объективная картина мира от этого не меняется никак. Но вот субъективные акценты в ней смещаются сразу…

Так как это – легко переболеть злобным ковидом?

Ещё один мой добрый знакомый и хороший врач, Алексей Фёдоров, пополнил длинный список заболевших. Вообще, среди людей в белых халатах CoVID-19 – уже что-то вроде профессионального заболевания. Группа риска, чего уж там. Тут и полный комплект СИЗ бессилен.

Итак, вот как болеют люди подготовленные.

С начала эпидемии для защиты я постоянно использовал бесклапанные респираторы FFP2 и FFP3, руки часто обрабатывал санитайзером. Старался максимально соблюдать социальную дистанцию там, где это возможно. За это время было десятки, а скорее всего сотни контактов с пациентами, инфицированными ковидом. Основная задача лично для меня была не заболеть в первую волну, когда совершенно отсутствовало понимание, как правильно лечить новую болезнь. Тем более, что сразу, в марте заболели несколько достаточно молодых коллег-врачей, и то, как они переносили болезнь (с массивным поражением лёгких, зависимостью от кислорода, переводом в реанимацию) меня сильно насторожило. Дальнейшее наблюдение за пациентами, инфицированными ковидом, лишь укрепило настороженность. Я полностью исключил общественный транспорт и общественные места, принимал строгие меры индивидуальной защиты и не заболел. Хотя примерно треть коллег в первую волну переболели.

В начале октября мы все столкнулись с настоящим «цунами» – врачи и медсёстры заболевали десятками, практически каждый второй пациент в отделении рано или поздно выдавал положительный мазок и почти сразу начинал температурить. Целыми семьями болели друзья. К концу месяца непереболевших среди наших медработников осталось не более 10%.

В это время меня отправили догуливать оставшуюся часть отпуска, который несколько раз переносился из-за необходимости исполнять обязанности заболевших коллег.

В воскресенье я заметил, что у меня весь день закладывает уши. Такое ощущение, что я постоянно едешь на машине по крутому серпантину в горах или ныряешь с аквалангом. Недавно прочитав, что проблемы с ушами могут быть первым симптомом коронавируса, подумал об этом и замерил температуру. 36,8. Списал на перемену погоды, тем более, что на следующий день всё прошло. Понедельник и вторник чувствовал себя неплохо, а в среду к вечеру отметил ощущение слабой простуды – немного ломило тело, слегка познабливало. Опять измерил температуру, и снова 36,8. (Как стало ясно потом, я оба раза измерял температуру вечером, и от этого закралась ошибка. Днём она наверняка повышалась до субфебрильных цифр).

В четверг я проснулся немного разбитым, понюхал туалетную воду и кофе – обоняние было идеальным. Наверное это накопившаяся усталость или слабая простуда, ведь обоняние сохранено – решил я и продолжил обычную жизнь. Но во время ужина внезапно осознал – не понимаю, что ем. Рыба совершенно не имела вкуса, казалось, что пережёвываешь вату. Открыл понюхать коньяк – ничего. Туалетная вода, кофе, бытовая химия, наконец, нашатырь – по нулям. И ведь ещё три часа назад я отчётливо ощущал аромат банана.

Померил температуру – 37,5. Ну здравствуй, корона. Изолировался от семьи в отдельной комнате, составил плей-лист сериалов на две недели.

Обоняние обычно пропадает на 3-5 день болезни, так что началом заболевания я счёл воскресенье, когда сильно закладывало уши. А заражение наверняка произошло на работе, хотя по срокам это вполне могла оказаться та кашляющая соседка в лифте, несознательности которой я посвятил предыдущий пост. Обрадовался, что пока болезнь протекает нетяжело.

В первую ночь после потери обоняния и вкуса ушёл сон. Я не волновался, не переживал, просто тупо не мог заснуть. Спал за всё время от силы 15 минут. И это при том, что температура быстро опустилась до 36,2. Многие отмечают этот неприятный и необычный симптом ковида – бессонницу.

Почти сразу присоединились мышечные боли. Миалгии бывали у меня и раньше, при гриппе или ОРВИ, но здесь они необычные – избирательные и въедливые, словно зубная боль. На второй день так локально выкручивало икроножные мышцы, а во второй половине болезни три дня сильно тянуло мышцы спины и шеи – навязчиво, гадко, так, что приходилось их постоянно разминать.

Ещё один характерный симптом – нет, не насморк, но как-то по-сухому заложенный нос, он вроде и дышит, а вроде нет, и ты словно ощущаешь как где-то в глубине отекла слизистая. От этого появляется характерный гнусавый голос – кажется, что теперь по нему я могу узнать пациента с ковидом. Назовём это ковидная гнусавость.

Утром сдал мазок на ПЦР, хотя сомнений в диагнозе у меня не было, так и оказалось – положительный. Я начал лечение – обильное питьё, шипучий витамин С, витамин D по 2000 ед в сутки в таблетках, биодобавка с цинком. Из серьёзных лекарств – сразу же начал колоть подкожно антикоагулянт клексан в профилактической дозе 0,4 мл дважды в сутки . Как уже стало ясно ясно, тромбозы становятся причиной поражения лёгких, и также причиной серьёзных осложнений – я и коллеги отмечаем увеличение числа инфарктов, инсультов, тромбоэмболий на фоне даже лёгкого течения коронавирусной инфекции. Противовирусных, антибиотиков и противомалярийных препаратов я не принимал – не было показаний утяжелять своё состояние искусственно.

Следующие три дня температура к середине дня повышалась днём до 37,3, были симптомы обычной простуды. Вернулся вкус, вернулось на один вечер и вновь полностью исчезло на неделю обоняние. Сутки беспокоили кишечные симптомы: вздутие, спазматические боли, диарея.

Интересно вела себя температура – опускаясь ночью до 35,2 ртутным термометром (никогда ранее не наблюдал у себя температуры менее 36,4), утром становилась 36,6, к полудню повышалась до 37,3 и держалась до 7 вечера, а затем быстро опускалась до нормальной. Нестандартно, учитывая что при обычных ОРВИ максимум температуры как раз приходится на вечерние часы.

А затем три дня температура и вовсе не поднималась выше 36,8. Я чувствовал себя почти полностью здоровым, но, зная коварство болезни, не торопился расслабляться. Как оказалось, не зря. На 7 день от потери обоняния случился ремейк: ночью опять ушёл сон, заболели мышцы, температура к полудню достигла 37,4. Но в этот раз всё это сопровождалось новыми симптомами: выраженной слабостью, апатией, нежеланием вставать с кровати, депрессией. При такой невысокой температуре следующие три дня я провёл в постели: вставать было тяжело и совсем не хотелось. Болела голова, давило глаза, появилось ощущение тяжести в груди, желание постоянно делать глубокий вдох. В один из дней пульс в покое разогнался до 120, решил измерить давление – 167/100 мм рт.ст. Мне недавно исполнилось 40, я веду спортивный образ жизни и давление выше 130/80 для меня нехарактерно. Пришлось принять капотен и начать регулярно пить содержащий калий и магний панангин (по нашим клиническим наблюдениям ковид сопровождается потерей калия и магния, и действительно, пульс вскоре нормализовался) в общем вторая часть болезни прошла намного тяжелее. После трёх дней субфебрилитет прошёл, стали постепенно угасать симптомы, но слабость и апатия жёстко держались до 12-го дня и в определённой степени сохраняются и сейчас, когда от начала болезни прошло почти три недели. А ещё – ватная голова, как говорят «словно пыльным мешком ударили», тугое соображение, ухудшение памяти. Поймал себя на том, что убрал флэшку в холодильник.

На 11 и 13 день я сдал два отрицательных контрольных мазка и вышел на работу. Честно скажу – первые дни было тяжеловато. Пока прошу меня не ставить оперирующим хирургом: голова и силы нуждаются в окончательном восстановлении.

Всю болезнь я ежедневно мониторил температуру и сатурацию, пил по 3-4 литра жидкости. КТ не делал, так как сатурация не опускалась и одышки не было. Многие говорят о сильной потливости, но я ни разу сильно не потел. Совершенно не было кашля. Обоняние восстановилось на 80%.

Что я могу сказать по итогу. Как правильно заметил мой переболевший месяц назад начальник: «Ты сразу поймёшь, что заболел ЭТИМ, ни с чем не перепутаешь». Это не обычное ОРВИ. Даже моя лёгкая форма причинила мне столько неприятных, необычных симптомов. Что уж говорит о средне-тяжёлом и тяжёлом течении. А такие случаи были, далеко ходить не надо. Заболевший месяц назад коллега из моего отделения на второй день температуры за 39 был госпитализирован в наш ковид-центр, и с сатурацией 90 сразу получил кислородную поддержку, две недели несколько шагов по палате вызывали у него сильнейшую одышку. А ему 31 год. Другой заведующий в нашем центре заболел на неделю раньше меня, 12 дней температуры до 40(!), поражение лёгких более 50%, то есть стадия КТ-3, одышка, гормональная пульс-терапия, и сейчас выраженная слабость и продолжающаяся одышка при незначительной физической нагрузке. А ему 44 года, у него нет хронических заболеваний, зато есть хобби – бег, лыжные марафоны. Из тех, кого я консультирую по телефону за последние недели четыре человека в итоге прошли через реанимацию, у нескольких скончались родители.

В общем, мне повезло. Но везёт не всем.

Кто ещё хочет продолжать доказывать, что не страшнее гриппа, и что маски не надо носить пока нет симптомов?