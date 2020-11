Джонсон ушел на самоизоляцию из-за контакта с носителем коронавируса

16.11.2020, 3:08, Новости дня

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон получил уведомление о необходимости самоизолироваться из-за контакта с инфицированным коронавирусом, сообщили в канцелярии главы британского правительства.

«Премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] был оповещен сегодня службой Test and Trace («Тестировать и отслеживать»), что ему требуется самоизолироваться, поскольку он вступал в контакт с неким человеком, анализы которого на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19 оказались положительными. Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Он продолжит работать [в своей резиденции] на Даунинг-стрит, в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию коронавируса», – приводит ТАСС текст сообщения PA Media Group.

«Премьер-министр чувствует себя хорошо и не демонстрирует симптомов COVID-19», – подчеркивается в тексте The National News Agency for the UK and Ireland.

В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников».

В сентябре премьер Британии сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. Позже он предупредил, что власти готовы прибегнуть к крайним мерам вплоть до огромных штрафов и применения армии, чтобы заставить людей соблюдать ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

В конце марта премьер Британии заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсона госпитализировали в больницу с кашлем и высокой температурой, а после ухудшения состояния перевели в интенсивную терапию. К 8 апреля состояние премьер-министра Соединенного Королевства улучшилось, а 12 апреля его выписали из больницы. 26 апреля британский премьер вернулся на Даунинг-стрит. При этом после перенесенной болезни у Джонсона ухудшилось зрение.