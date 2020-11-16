Мнение: Как получить фото в максимальном разрешении с сайта Госкаталог
16.11.2020, 3:00, Разное
Это не просто, а очень просто!
Именно этот алгоритм работает только на сайте goskatalog.ru , но аналогичным образом можно добраться до изображений на других хитросделанных сайтах. Все манипуляции я проделывал в браузере Гугл Хром, в других браузерах должно работать аналогично.
Открываем страницу с картинкой, которую нам необходимо скачать. Нажимаем правой кнопкой мышки на любом месте картинки, во всплывающем контекстном меню выбираем пункт "Просмотреть код"
Справа открывается панель кода страницы. Переходим на вкладку "Sources". В отрывшейся корневой системе страницы открываем goskatalog.ru – muzfo-imaginator – original . И вот они оригиналы картинок! Это не сами картинки, а ссылки на их скачивание с файлохранилища госкаталога, поэтому правой кнопкой мыши наимаем на нужной нам ссылке, выбираем "Copy link adress"
Открываем новую вкладку браузера и вставляем правой кнопкой мышки в адресную строку ссылку. Происходит скачивание картинки в папку, отведенную браузером для загруженных файлов.
Открываем скачанную картинку – профит! Обратите внимание на размер и разрешение файла.
Источник: Шакко
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