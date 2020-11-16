Джонсон самоизолировался после контакта с инфицированным коронавирусом

16.11.2020, 1:50, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию в связи с опасностью нового инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил его пресс-секретарь, проинформировало 15 ноября агентство Reuters.

Такие меры были предприняты в связи со встречей Джонсона с британскими законодателями 12 ноября. Выяснилось, что у одного из участников той встречи, Ли Андерсона из Консервативной партии, впоследствии подтвердили COVID-19.

Джонсон будет продолжать работать на Даунинг-стрит. В данный момент у него нет симптомов коронавирусной инфекции, отметил представитель главы британского правительства.

Британский премьер в апреле в тяжелой форме перенес COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 16 ноября в мире зафиксировано более 54 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 1,37 млн – в Великобритании.