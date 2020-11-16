Мнение: Проекты американских беспилотных танков

16.11.2020, 1:15, Разное







Проекты американских основных боевых танков с экипажем из 3х человек и возможностью беспилотного использования.

Основной упор делается на дальнейшую автоматизацию, цифровизацию поля боя и включение в штатный комплект различных БПЛА, управляемых членом экипажа ОБТ.

ОБТ. Вариант №2







ОБТ. Вариант №3.







Среди желамых целей при создании новых машин (по сути, список хотелок):

1. Наличие автономной энергетической установки, которая позволяла бы функционировать танку без включения двигателя и понизила бы его шумовую заметность.

2. Интегрированный блок отопления/охлаждения и кондиционирования воздуха с возможностью быстрой его замены в случае отказа. Текущая раздельная система отопления и охлаждения в ОБТ имеет плохие отзывы от военных.

3. Сохранение возможности ручного/механического управления. Это обязательное требование военных.

4. Решение проблемы с буксировкой при отстуствии/сокращении экипажа нового ОБТ.

5. Улучшенные диагностические датчики и датчики натяжения гусеницы, которые могут предпреждать о неизбежности поломки/выхода их строя.

6. Прозрачная броня для защиты камер внешнего наблюдения.

7. Система глушения, которая может отправлять ложные сигналы на средства обнаружения противника. Военные хотят такую систему, которая будет мешать точной визуализации танка средствами противника с поправкой на ветер и уводить ПТУРы и другие средства поражения от танка в сторону или вверх.

8. Независимая оптика для наблюдения, аналогичная M2 / M3

9. Предупреждение о "френдли файр". Компьютер танка должен спрашивать у наводчика "Вы уверены?", если посчитает цель дружественной.

10. Доска с цифровой картой

11.Беспроводной CVC-набор / системы / динамики с поддержкой WiFi

12. USB-штекер для зарядки систем

13. Сменный пулемт; который может работать с системами гранатометов различного калибра. Также интегрирован таким образом, чтобы уменьшить наблюдение (например, капот / пламегаситель)

14. Более качественные резервные камеры

15. Приложение, которое позволит выполнять трехмерное отображение данных с дрона по мере их поступления, а также для электронной картографической доски, которую можно использовать либо в открытом люке (необходим монтажный кронштейн), либо в конфигурации с закрытым люком. Другая запрошенная функция – это модуль планирования миссии, позволяющий напрямую накладывать графическое управление. Один из членов зашел так далеко, что заявил, что эта возможность (трехмерное картографирование и графика наложением) устранит необходимость в моделях местности и позволит выполнять короткие миссии, находясь под броней.

16. Улучшенные торсионные рычаги

Как каждая из ключевых технологий OБT влияет на эксплуатационную полезность?

1. БПЛА рассматривался как наиболее эффективная вспомогательная технология, используемая экипажами во время эксперимента, но потребуются дополнительные изменения, чтобы сделать возможным использование экипажа из трех человек. Кроме того, текущие оцениваемые функции должны быть доработаны и/или улучшены.

2. БПЛА должен быть в состоянии помочь в обеспечении локальной безопасности танкового экипажа, желаемые функции, которые помогут в обеспечении безопасности, включают в себя возможность смотреть сверху вниз (ориентация камеры на градус вниз) до 300 метров вокруг формации с дополнительными датчиками ( радар, тепловизор, обнаружение приближения).

3. БПЛА должен иметь возможность локатора дальних целей, который обменивается данными с JCR / WMI. Все участники эксперимента сошлись во мнении, что наличие на БПЛА возможности обнаружения дальней цели повысит возможности подразделения.

4. Функция локатора дальней цели также приводит к наблюдению, что БПЛА также должен иметь возможность «бездействовать» (обеспечивать сетку, расстояние и направление от платформы).

5. Дальность полета БПЛА должна быть максимальной эффективной дальностью системы оружия прямой наводки.

6. У БПЛА должен быть улучшенный пакет оптики; Военные не сочли желто-зеленый контраст, представленный в VE, полезным. Другие улучшения пакета оптики на БПЛА включают: сопоставление изображения с настройками дисплея платформы (элементы управления, изображение прицела, HUI), эквивалент ночного видения (PSQ-20-A / B) и настройка комбинированного теплового ночного видения.

7.БПЛА должен иметь функцию мощности сигнала / автоматического возврата. Военные выразили обеспокоенность тем, что после всех запрошенных обновлений БПЛА он станет чувствительным элементом, который редко используются в обучении и имеют ряд ограничений, которые не позволят использовать БПЛА в полную силу.

8.Атакующий вариант. Военные неоднозначно отреагировали на предложение о том, что у БПЛА должна быть ограниченная способность вступать в бой с войсками / или действовать в качестве средства защиты отряда. Хотя мало кто откажется от большего количества оружия на поле битвы, насыщенность задач, связанных с боевым использованием БПЛА, не получила всеобщей поддержки.

9. Военные высказали идею о дополнительном тросовом БПЛА для длительного наблюдения

Включение в комплект БПЛА, который обладал бы всеми описанными характеристиками, указывало на то, что оператор БПЛА должен пройти специальную подготовку не только по его использованию, но и по разрешению конфликтов в воздушном пространстве и управлению непрямыми целями. Что поставило бы возможности в противоречие с используемой в настоящее время системой развития экипажа (водитель / заряжающий / наводчик / командир). Поскольку оператор БПЛА будет находиться в корпусе с командиром / наводчиком, но не будет принимать активного участия в эксплуатации платформы / будет задействовать только периферийное оборудование. Если оператор БПЛА должен оставаться в экипаже, тогда система потребует дополнительных доработок, чтобы она стала более простой в использовании, чем она уже есть. Она должна быть интуитивно понятной и не вызывать когнитивный диссонанс когда вы пытаетесь жонглировать несколькими ролями или переходите от оператора БПЛА к стрелку.

Если БПЛА очень дорогой, то следует рассмотреть набор меньших по размеру одноразовых (или легко заменяемых / ремонтируемых) беспилотных летательных аппаратов одноцелевого назначения.

APS также был определен как наиболее эффективная вспомогательная технология, особенно в менее живучих вариантах ОБТ.

Две станции IWS – это слишком много, рассматривается возможность использования CIV и боевой станции, чтобы одна система не закрывала видимость другой, позволяя командиру или заряжающему сканировать, в то время как другой член экипажа использует боевую станцию. Боевой модуль также должен позволять передавать цель наводчику.

Автоматизация LWRS. Он должен автоматически выпускать дым при активации и давать направление командиру.

https://thedeaddistrict.blogspot.com/2020/11/first-images-of-three-version-of-us.html – полностью на английском здесь

Примечателен момент с комбинированным комлпетом танка и БПЛА. Сколько было уже разговоров о том, что БПЛА выживут танк с поля боя. Американцы же всерьез рассматривают вопрос дополнения своих перспективных ОБТ штатными БПЛА разных типов, хотя уже на этапе концепции понятны ее слабые стороны.