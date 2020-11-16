Мнение: Письмо: “Забегать в последний вагон не хочется”

16.11.2020, 0:30, Разное

Вот еще одна “королевна”.

Рапунцели бывают такие как Рапа в ФС, а бывают такие как Рапа2.

Рапа2 – рапунцель в квадрате. ОЗ хуже, понтов больше, корона выше и вся целиком оплетена ЗВ.

goincrz

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь попасть на разбор.

Мне идёт 34-й год, только сейчас стала чувствовать проявления материнского инстинкта, честно рефлексирую, что хотела бы ребёнка и семью.

(А раньше не хотела, только поэтому одинокая дура в свои неюные уже 34. Вот это любимый ЗВ, который если не снять, ничего не получится)

Проблема в том, что я всегда сама все порчу, любые зачатки на корню. И какое-то слепое пятно в этом месте как срабатывает этот спусковой механизм, помогите, пожалуйста, понять. Будто расщепление личности, одна гадит, а другой с этим жить. Даже ходила к психиатру, тот сказал, что психопатические моменты прослеживаются. Но это больше похоже на внешний локус.

(Больше всего похоже на ЗВ. Хочется думать, что сама всех бросила, хотя парни сбегают)

На работе раньше не видела иерархию, не хотела считаться с правилами и дисциплиной. Обрастала зв, что не расту, потому что сама не хочу. Всю жизнь опаздывала, на последней работе прихожу заранее, осознаю что не наравне с руководством, удалось недавно заработать самую свою высокую зп.

(Одинокими дурами я бы не назвала женщин, которые чего-то добились в карьере. Жаль, что не сложилось в личной жизни, но зато с работой и экономикой все хорошо, до 40 обычно есть возможность матерью стать, а личной жизнью можно и позже заняться. Но вот такие как автор – одинокие дуры, иначе не скажешь. Ни мужа, ни детей, ни карьеры, ничего)

В личной жизни раньше не рефлексировала значимость, были все ошибки в поведении и противные моменты рапы. Начиналось с того, что знакомимся с парнем Р. в тиндере, весь день очень живая переписка, просто лилась, хотел увидеться в тот же вечер, я болела. Настаивал, что привезёт лекарства и апельсины, я поблагодарила за заботу, сказала все есть. Встретились через день, он подъехал за мной на машине. На встрече цеплялись друг к другу, после предложил отвезти, я отказалась, вызвала такси. Сажусь в такси, звонит спрашивает точно ли у меня все в порядке, а то бы он отвёз.

(“Цеплялись друг к другу” – в смысле она его раздражала)

Далее на протяжении трёх вечеров хожу на свидания с разными, в том числе с лучшим другом бывшего. Они все не вызывают никакого интереса, а влечение к Р. растёт. В итоге пью с другом бывшего, он после ресторана предлагает отвезти домой в такси, которое вызвал. Садимся оба и тут понимаю, что хочу видеть Р. Говорю другу бывшего, что спасибо за вечер и заботу, доеду сама, все равно нам не по пути, чтоб не напрягать. Выпрыгиваю, вызываю другое такси, еду в бар, оттуда пишу Р. что-то игривое, чтобы он приехал ко мне.

(Вот так она прыгала по равнодушным мужчинам, создавая видимость, что всех отвергала, чтобы потом прилипнуть к кому-то, упав улиткой ему на голову из зеленого винограда)

Он приезжает. Я уже нормально выпила, а он трезвый. Хочу, чтобы он тоже выпил, отказывается, потому что за рулём, говорю ну и уходи тогда. Отвечает, что сам решит что ему делать. Через какое-то время целую его. Уходим из бара, в машине чуть до секса не дошло, испугалась его размера. Дальше были мои щипцы и скалки. И его «у меня работа, мне надо готовиться к поездке, заехать к родным» и прочие оправдания. Как раз тогда нашла Ваш блог и удалось в моменте отлепиться. Он писал «могла бы и ответить», когда я прекратила свой слив.

(“Прекратила она свой слив” с огромными щипцами “молчанием”. А до этого липла, доила и доставала)

За последующие три года виделись наверное раз 10, секса так и не было. Каждый раз выбирает в тиндере, пишет раз в два месяца как я. Я спросила зачем он это делает, если я ему не нужна как женщина, сказал что энергия у меня такая, что тянет. Меня тоже тянет. Но понимаю, что ходов давно тут нет.

(Все время ныла и жаловалась ему, что не нужна. Он раз в два месяца интересовался ее состоянием)

С другим начало похожее. Познакомились по работе. В какой-то момент стал очень много писать, спрашивать куда я пропадаю и где та кнопка sos, нажав которую, можно вернуть меня в диалог. Рассказывал все про свою жизнь, присылал кучу своих видео, фото. Его стало очень много и то, что он выдавал, не вязалась с его образом взрослого, успешного в бизнесе мужчины (в личной жизни сложнее с иерархией и осознанием оз).

(Первая история – история ее позора и беготни за онегиным. Но “похожую” историю она рассказывает, как чью-то воображаемую беготню за ней. То и в первом случае не увидела, что липла)

Так перекормил собой, что я отморозилась и пустила в ход скалку, чем отморозила его. Потом осознала кого потеряла и пытаюсь понять как я каждый раз это делаю. С ним уже понимала значимость, понимала, что нравится. Но не понимаю как не срываться, когда человека становится очень много.

(Самое удивительное в этих дурочках, что они всерьез ведь пишут “его стало много”, хотя парень явно относился к ней прохладно, говорил только о себе, нес ерунду все время, не обращая на нее внимания. Но ей все равно хочется соврать себе, что ей стало “много” его любви)

Время летит, не успеешь моргнуть, уже 40. А забегать в последний вагон не хочется.

(Последнего вагона может и не быть. Зря автор так оптимистична. С таким ЗВ корону не снять и дыру свою даже не увидеть)

Эволюция, помогите понять что я не вижу.