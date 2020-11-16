 

Китай приступил к поиску инопланетян

16.11.2020, 6:41, Разное

Китай вскоре может внести значительный вклад в поиски внеземной жизни. Science and Technology Daily сообщает, что сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой FAST приступил к поиску инопланетных сигналов уже в сентябре.

В январе телескоп официально был введен в эксплуатацию, однако сейчас он находится в стадии модернизации. FAST имеет диаметр 500 метров и является самым большим телескопом с заполненной апертурой.

Ученый Чжан Тунцзе подчеркнул, что поиски внеземной жизни не будут мешать регулярным научным работам с телескопом. А также не стоит возлагать на эти исследования большие надежды.

Хотя существуют некоторые «интересные узкополосные сигналы потенциальных инопланетян», по словам Тунцзе, он не ждет, что они будут исходить от разумной жизни. Как правило, отличительные радиосигналы поступают от пульсаров или случайных быстрых радиовсплесков. Тем не менее, если инопланетяне все-таки существуют и передают радиосигналы достаточно близкие к нам, у FAST есть все шансы поймать их.



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