Хонь-Хень – путешественик во времени

16.11.2020, 6:51, Разное

Ученые утверждают, что время – всего лишь одна из форм существования материи. А в материи, как известно, бывают прорехи. В них частенько и проваливаются, как в будущее, так и в прошлое предметы, а иногда и люди.

Найденыш

В 1995 году в отделение полиции г. Сиуань-Хе (Китай) прохожие привели найденного на улице испуганного мальчугана. Ребенок плакал, спрашивал, где он и что это за город. Одет ребенок был в странную одежду, больше напоминавшую лохмотья, говорил на диалекте, который полицейские понимали с пятого на десятое. (Надо сказать, что на территории Китая проживают около 55 нацменьшинств, каждое из которых имеет свой язык/диалект, так что непонятная речь найденыша полицейских нисколько не удивила.) С трудом, но выяснили, что мальчика зовут Хонь-Хень, ему 11 лет и живет он в монастыре при деревне Чень-Джо.

Кто-то из стражей порядка спросил его, который год и мальчик не задумываясь ответил: 1695. Для полицейских этот странный ответ был более чем кстати. Проблема что делать с найденышем закрывалась сама собой: мальчик явно психически нездоров, вот пусть врачи им и занимаются. Мальчика отправили в психлечебницу.

В больнице ребенка обследовали врачи и признали его абсолютно здоровым. Реакции организма, суждения, построение логических цепочек – все психологические тесты Хонь-Хень проходил нормально, вот только упорно настаивал, что на дворе 1695 год и задавал странные вопросы типа «почему телеги ездят без лошадей?»

Архаичный диалект

Доктор Ли, взявшийся вести странного пациента, пригласил лингвиста, рассчитывая что тот определит языковую группу и по ней место рождения мальчика. Поговорив с ребенком, специалист ошарашил Ли: мальчик говорит на одном из диалектов, распространенным в Северном Китае. Однако употребляемая мальчиком форма языка архаична, многие слова и фразы вышли из употребления более 200 лет назад, словесные обороты и построения относятся к разряду «мертвых».

Мальчик провел в лечебнице около года, а потом пропал, так же таинственно, как и появился. Доктор Ли, полагая что мальчик сбежал в свой монастырь, начал наводить справки о деревне Чень-Джо. Такая деревня нашлась, и монастырь там был. Доктор Ли отправился в дорогу.

Запись в монастырском архиве

Поездка оказалась не бесполезной. Правда, самого мальчика в обители доктор Ли не нашел, но следы беглеца нашлись в монастырском архиве. В записях, датируемых концом XVII века, доктор нашел рассказ о прислужнике Хонь-Хене, пропавшем в начале 1695 года. Через год он вернулся, но «одержимый бесами». Мальчик утверждал, что провел год в XX веке, где «телеги ездят без лошадей», «по небу ездят сверкающие колесницы», а люди будто бы «разговаривают с зеркалами».

Увидим ли мы машину времени?

Случаев, доказывающих возможность перемещение во времени уже больше чем достаточно. В геологических отложениях, насчитывающих миллионы и миллиарды лет, находят предметы явно искусственного происхождения. В прошлом жили люди, выдававшие себя за пришельцев из будущего и уверенно предсказывавшие грядущие катаклизмы человечества. В XIX и XX веках неоднократно появлялись гости из прошлого. Но механизм этого странного, но возможного явления так и остается загадкой. Ученые в поисках.