 

В Днепропетровской области жертвами пожара стали трое детей – ГСЧС

15.11.2020, 23:50, Новости дня

15 ноября в селе Быково Днепропетровской области произошел пожар, жертвами которого стали трое детей. Об этом в Facebook проинформировал руководитель Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Андрей Кульбач.

“В 15.55 сегодня в селе Быково Криничанского района загорелось внутри частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились трое детей: 2015-го, 2017-го и 2019 годов рождения. Их жизни унес пожар”, – написал он.

Кульбач отметил, что пожар охватил площадь 25 м³, “были уничтожены домашнее имущество, перекрытия и крыша дома”.

Причина пожара устанавливается правоохранителями, объяснил глава регионального подразделения ГСЧС.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2768049520189792&id=100009543130360

В Facebook Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, где разместили информацию Кульбача, родителей призвали не оставлять детей одних дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09 / Мемориальный центр “Бабий Яр” будет сотрудничать с израильским мемориалом “Яд Вашем”

30.07 / В РФ испытали беспилотный циклолет вертикального взлета

18.10 / Сильный взрыв прогремел в окрестностях Степанакерта

21.07 / США: парламентские выборы в Сирии – несвободные и несправедливые

09.09 / Из-за пандемии COVID-19 увеличилось количество сексуальных преступлений против детей – Интерпол

15.07 / Россия стала лидером по денежным переводам в Грузию

06.10 / Президент США покинул больницу и вернулся в Белый дом

12.07 / В ЕС приветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

21.07 / Стало известно имя захватчика автобуса в Луцке

23.09 / В США после столкновения с птицей вынужденно приземлился самолет с Пенсом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска