Нардеп Рабинович сообщил, что заболел COVID-19

15.11.2020, 23:50, Новости дня

67-летний народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович 15 ноября сообщил в Facebook, что заболел COVID-19.

“К сожалению, поймал коронавирус. Будем лечиться”, – написал он.

https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1608435965993094

По данным издания “Зеркало недели” на 11 ноября, за время пандемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов, то есть практически каждый шестой. В секретариате парламента активных больных в настоящий момент 14 человек.

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 11 ноября подтвердили диагноз COVID-19. Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук тоже заразился коронавирусом и находится на самоизоляции.

В состав парламента сейчас входит 423 нардепа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 ноября в стране зарегистрировано 535 857 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 681 – за последние сутки. Скончалось 9603 пациента с COVID-19, выздоровело 241 444 человека.