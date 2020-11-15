“Ребят, мне пох…й”. Morgenshtern отказался поддержать белорусскую оппозицию

15.11.2020, 23:50, Новости дня

Во время концерта в Минске, который состоялся 14 ноября, российский рэпер Morgenshtern отреагировал на белорусских фанатов с бело-красно-белыми флагами нецензурной лексикой. Об этом написал Telegram-канал НЕХТА Live.

“Перед самим выступлением толпа скандировала “Лукашенко в автозак”, абсолютно для всех пришедших это было своего рода поддержкой и шаутаутом белорусскому народу. Но не для Morgenshtern. “Мне пох…й, ребят. Мне на то, что происходит у меня в стране, пох…й”, – отмечено в сообщении.

Автор поста считает, что рэпер собрал со зрителей деньги, “а потом взял и насрал на вашу культуру, быт и убеждения”.

На видео, которое выложено в канале, рэпер предлагает зрителям “нормально отдохнуть”.

“Вы же понимаете, к кому вы пришли на концерт? Знаете, сколько раз мы репетировали? Ноль раз. Мне пох…й. Мне пох…й то, что происходит у меня в стране. Я не хочу притворяться героем, рыцарем. Я не …баный Юрий Дудь. Ребят, мне пох…й”, – сказал Morgenshtern.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем Романе Бондаренко в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.