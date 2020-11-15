Мэром Одессы снова избрали Труханова – экзит-полл КМИС

15.11.2020, 23:50, Новости дня

Мэром Одессы во втором туре местных выборов 15 ноября переизбран действующий городской голова Геннадий Труханов. Об этом свидетельствуют результаты экзит-полла, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

За Труханова, по данным КМИС, проголосовало 56,7% избирателей. За его конкурента, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Николая Скорика – 40,9%.

Испортили бюллетень, вычеркнули обоих кандидатов или перечеркнули весь список – 2,3% респондентов.

Скриншот: kiis.com.ua

КМИС проводил исследование на 40 избирательных участках в Одессе. Было опрошено 2126 респондентов, это 65,9% тех, кому предлагали принять участие в экзит-полле. Погрешность выборки не превышает 4%.

Явка на выборах в Одессе составила 25,14%.

15 ноября в семи городах Украины проходит голосование во втором туре местных выборов. Труханов в первом туре набрал 34,54% голосов, Скорик – 19,06%.

На должности мэра Одессы Труханов находится с мая 2014 года.