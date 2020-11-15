Додон анонсировал очень серьезные изменения в Молдавии

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15.11.2020, 23:48, Новости дня

Действующий президент Молдавии Игорь Додон после закрытия избирательных участков сообщил, что в ближайшие дни намерен объявить о серьезных изменениях в республике.

«В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях внутри страны. Завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где обсудим ситуацию, посмотрим проект бюджета на следующий год и выйдем с предложениями в ближайшие дни», – приводит слова Додона ТАСС.

Он также призвал граждан Молдавии сохранять спокойствие и пообещал не допустить дестабилизации в республике. «В качестве неформального лидера самой большой партии республики я ответственно заявляю, что я и мои коллеги сделаем все возможное, для того чтобы предотвратить дестабилизацию, чтобы как можно скорее [все силы] сели за стол переговоров в парламенте и приняли решение, как двигаться дальше», – сказал Додон. «Я призываю всех к спокойствию – и моих сторонников, и сторонников моей оппонентки. Достаточно грязи. Сейчас нужно вернуться к внутренней повестке», – подчеркнул политик.

Между тем, по данным Telegram-канала «Sputnik Молдова», после обработки более 90% протоколов действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает 48,54% голосов избирателей, лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду получает 51,46%.

Напомним, в воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Действующий глава республики Игорь Додон сообщил, что проголосовал за взвешенную внешнюю политику Молдавии. После завершения голосования Додон заявил о лидерстве внутри Молдавии на выборах президента.

Первый тур президентских выборов прошел в Молдавии 1 ноября. Победила лидер проевропейской «Партии действия и солидарности» Майя Санду (36,16% голосов). Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон (32,61%).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что для победы Додону нужны голоса из России.



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