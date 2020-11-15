Мнение: Коронавирус и социализм

15.11.2020, 23:15, Разное

О том, как решают проблему с коронавирусом в социалистических странах и чем эта практика отличается от практики борьбы с коронавирусом в капиталистических странах.

Аннотация:

В конце 2020 года становится ясно, что капиталистическая система здравоохранения не справляется с пандемией COVID-19. После относительной стабилизации вновь начался рост количества случаев заболевания и человеческих жертв.

Частная медицина и оптимизированные государственные больницы не рассчитаны на обстоятельства непреодолимой силы.

Подход, лежащий в основе современной экономической политики, не предполагает создания резервов для общественного блага. Капиталистический класс без сожаления примирится с издержками, не посягающими на его благополучие. Тяжесть пандемии перенесена на угнетенные массы, включая осколки так называемого среднего класса.

О пандемии и ее последствиях в капиталистических странах сказано достаточно много. Значительно меньше внимания уделяется усилиям и достижениям тех стран и политических движений, которые выступают за построение социализма.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают последствия пандемии для капиталистических и социалистических стран, практику маоистов в Индии, на Филиппинах и курдский опыт в Северной и Восточной Сирии.