 

Мнение: Коронавирус и социализм

15.11.2020, 23:15, Разное

О том, как решают проблему с коронавирусом в социалистических странах и чем эта практика отличается от практики борьбы с коронавирусом в капиталистических странах.

Аннотация:

В конце 2020 года становится ясно, что капиталистическая система здравоохранения не справляется с пандемией COVID-19. После относительной стабилизации вновь начался рост количества случаев заболевания и человеческих жертв.
Частная медицина и оптимизированные государственные больницы не рассчитаны на обстоятельства непреодолимой силы.
Подход, лежащий в основе современной экономической политики, не предполагает создания резервов для общественного блага. Капиталистический класс без сожаления примирится с издержками, не посягающими на его благополучие. Тяжесть пандемии перенесена на угнетенные массы, включая осколки так называемого среднего класса.
О пандемии и ее последствиях в капиталистических странах сказано достаточно много. Значительно меньше внимания уделяется усилиям и достижениям тех стран и политических движений, которые выступают за построение социализма.
В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают последствия пандемии для капиталистических и социалистических стран, практику маоистов в Индии, на Филиппинах и курдский опыт в Северной и Восточной Сирии.

Источник: Colonel Cassad



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