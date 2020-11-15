 

Ученые: Пищевые добавки не приносят никакой пользы

15.11.2020, 22:53, Разное

Многие люди для укрепления здоровья ежедневно принимают витамины и пищевые добавки. Однако в ходе недавно проведенного исследования исследователи доказали, что они могут не приносить никакой пользы.
По словам специалистов, при дефиците в организме некоторых веществ существует необходимость употребления соответствующих добавок. В то же время в некоторых случаях человек замечает улучшения потому, что верит в пользу витаминов, а не из-за того, что они действительно приносят результат. Многочисленными клиническими испытаниями не было установлено каких-либо преимуществ от приема мультивитаминов и добавок с минералами. Ученые изучили информацию о 20 тысячах человек и не увидели существенных отличий в состоянии здоровья между принимающими добавки людьми и теми, кто их не использовал. Однако треть участников из первой группы рассказали об улучшении состояния здоровья.

Специалисты отмечают, доводы о пользе мультивитаминов и пищевых добавок являются неубедительными. По результатам другого исследования, предметом которого были болезни сердца и сосудов, омега-3 и фолиевая кислота не улучшают здоровье органа, и не способны предотвратить рак.



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