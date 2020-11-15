Мнение: ВВП по индексу Бигмака, стаканы в Макдоналдсе и налог на фастфуд

15.11.2020, 22:50, Разное

1. К вопросу о том, насколько высок уровень жизни в России. Если считать ВВП (ППС) на душу населения обычным способом, то Россия оказывается ближе к концу списка европейских стран. Однако если пересчитать паритет покупательной способности (ППС) по индексу Бигмака, то есть если учесть, что в России бургер стоит дешевле, выясняется, что Россия гораздо богаче, нежели принято считать:

https://genby.livejournal.com/868134.html

Как установил коллега genby, по бигмакоёмкости на душу населения Россия обходит почти все страны в Южной и Восточной Европе. Неплохой результат.

И это не просто досужая математика. Индекс Бигмака показывает, насколько фундаментально недооценён российский рубль:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_бигмака

Биг Мак содержит достаточное количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо и овощи), чтобы считать его универсальным слепком народного хозяйства. Его стоимость в каждой стране зависит от объёмов выпуска, цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов. Этот способ позволяет увидеть несоответствие стоимости валют у стран с похожим уровнем дохода, тем более в кризис, когда дорогая валюта особенно невыгодна. Слабая валюта дает преимущество по издержкам и ценам на продукцию.

2. Инсайдеры заявляют, что в Макдоналдсе недоливают. Мне кажется, инсайдеры врут:

https://lenta.ru/news/2020/11/06/macdac/

Сотрудник сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» раскрыл ложь о размере напитков в заведении и вызвал споры в сети. На опубликованные в его TikTok видео и комментарии обратили внимание журналисты Daily Star.

Блогер с никнеймом @mykah.mykah поделился разоблачающим роликом, на котором показал, что в стаканы разного объема в McDonald’s помещается одинаковое количество напитка. На размещенных кадрах он переливает жидкость из маленького стакана в средний, а затем в большой, демонстрируя тем самым, что каждая емкость наполняется до краев.

Публикация мужчины стала вирусной и набрала почти 12 миллионов просмотров. Мнения комментаторов под видео разделились. Так, некоторые были шокированы роликом и обругали руководство «Макдоналдс», а другие посчитали, что такая ситуация возникает из-за разной формы стаканов: маленькие емкости шире, чем стаканы больших объемов, которые имеют вытянутую форму.

Вдобавок некоторые юзеры решили, что сотрудник ресторана попытался их обмануть. По их мнению, автор поста переливал напиток в емкости, уже наполненные жидкостью, которую не видно при съемке.

3. Наши депутаты продолжают стоять на страже здоровья нации. В Госдуме хотят ввести долгожданный налог на фастфуд:

https://lenta.ru/news/2020/11/06/zhir/

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил изменить Налоговый кодекс таким образом, чтобы средства производителей фастфуда шли на борьбу с ожирением. Об этом депутат сообщил РИА Новости.

В законопроекте, который разрабатывает Менделевич, есть три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. По его мнению, победить заболевание можно только с помощью продуманной стратегии.

Депутат напомнил, что в настоящее время избыточный вес имеют 55 процентов россиян. В мире, согласно прогнозу ООН, у 130 миллионов человек будет диагностировано ожирение. Это число значительно выше количества голодающих. В общей сложности, отметил Менделевич, в мире порядка трех миллиардов людей не могут позволить себе правильное питание.

Логика тут есть. Фастфуд отличается от нормальной еды тем, что буквально в каждый ингредиент, включая даже булку от бургера, для вкуса добавляют львиные дозы сахара. Неудивительно, что от сахарной диеты любители фастфудов жиреют.