«Создавал лишние проблемы»

15.11.2020, 22:20, Разное

Почему Михаилу Ефремову не позволили остаться в хозотряде СИЗО

08.11.2020

Ефремов хотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО и, казалось, вопрос этот практически решенный. Но на днях его вдруг стремительно этапировали в колонию. «СтарХит» выяснил, почему от актера решили «избавиться».

Михаил Ефремов

Осужденный к 7,5 годам лишения свободы Ефремов в пятницу покинул стены московского СИЗО «Водник», где находился с начала сентября. Несмотря на все просьбы и пожелания остаться в хозотряде изолятора, актера молниеносно отправили по этапу: попросили собрать вещи в тот же день, когда из Пресненского суда поступила «законка» (распоряжение об исполнении вступившего в силу приговора).

Почему руководство СИЗО не пошло навстречу заслуженному артисту? Далеко не последнюю роль сыграла шумиха вокруг звездного арестанта. Из суда шоу вместе с осужденным по факту перебралось в следственный изолятор. Только вместо Джигурды, клоунов и прочих любителей хайпа, пороги учреждения стали обивать многочисленные правозащитники. После визитов которых Интернет пестрел заголовками наподобие: «Хозотряд не хочет работать с Ефремовым», «В СИЗО Ефремова нашли бутылки с алкоголем», «Ефремов содержится в особых условиях». В «Воднике» попросту поспешили прекратить балаган на своей территории, выслав Михаила в место, где он не будет окружен таким вниманием.

Принимать участие в кассации актер теперь сможет только по видеосвязи

«Решение принимало руководство изолятора, — рассказал «СтарХиту» источник. — Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: «Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК». В общем создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться».

Большинство хозотрядов не укомплектованы, там, действительно, есть места. Да и мало, кто горит желанием туда попасть, ведь в колонии работать — дело необязательное. «У Ефремова был срок не более 10 лет, отсутствие взысканий в СИЗО — к примеру, за ту же незаправленную кровать, положительная характеристика, — продолжает источник. — Здоровье позволяло ему стать разнорабочим: он не пенсионер, хронических заболеваний несовместимых с трудом нет. Но ФСИН, этапируя Михаила, тоже ничего не нарушил».

Ефремов до последнего не знал, что его отправят из СИЗО в колонию

Любопытно, что против актера в хозотряде высказался лишь один человек, однако, именно его мнение и акцент на нем сильно испортили положение вещей. «На самом же деле там все положительно отнеслись к желанию Ефремова, — пояснили «СтарХиту» знакомые с ситуацией. — Людям заниматься нечем, самодеятельность — важная часть жизни, на нее ходят все. Михаила Олеговича ждали. Особенно женская часть — девчонки радовались, мол, нам бы режиссер пригодился. Мужчины и женщины в хозотряде, к слову, пересекаются только на концертах и каких-то мероприятиях. Но нашелся товарищ, который заявил, что «ему по факту все равно, но пользы от звезды будет как с козла молока». И понеслось. Почему правозащитники опрашивали членов хозотряда на тему их отношения к Ефремову, а не о насущных проблемах, — еще один интересный вопрос».

Одним из последних в московском изоляторе с Михаилом Олеговичем виделся секретарь ОНК Алексей Мельников. С ним с одним из немногих артист поддерживал общение, обсуждал, в том числе, и идею создания тюремного театра. «Он и не подозревал о том, что его этапируют, — прокомментировал «СтарХиту» Алексей. — Было много планов тут. Ефремов был в состоянии выполнять необходимую работу, а тот же театр стал бы крутым проектом ресоциализации заключенных. Тем более сейчас строится новый следственный изолятор, знаменитую «Бутырку» переводят в музей — и вот на ее территории как раз и можно было все потом осуществить».

Для Софьи новость об этапировании мужа стала сюрпризом

Но теперь Ефремов будет заниматься самодеятельностью в Белгородской области. В ИК-4, куда скорее всего попадет актер, есть клуб со зрительным залом, сценой, проектором, большим экраном и музыкальным центром.

Кстати, доехать туда Михаил может гораздо быстрее, чем другие заключенные, этап которых длится от двух недель до месяца. «Есть такое понятие как «спецэтап», когда из одного заведения в другое доставляют в кратчайшие сроки, — рассказали «СтарХиту» источники во ФСИН. — Это не связано со статусом осужденного, его звездностью и прочим, а обусловлено скорее оперативной обстановкой. Если, к примеру, ощущается повышенный уровень опасности: к примеру, в теории может быть совершено нападение сторонниками с целью освободить и так далее. А условия в нынешних вагон-заках, действительно, все еще спартанские. Даже физически здоровым людям тяжеловато такое вынести».

Фото: пресс-служба Пресненского суда и Мосгорсуда

Ольга Плетенёва