Ученые из Китая установили связь диабета с регулярным употреблением яиц

15.11.2020, 21:53, Разное

Ученые из Китайского медицинского университета совместно с исследователями из Австралии и Катара в течение двадцати лет изучали связь между употреблением куриных яиц и возникновением диабета второго типа. В данное время это заболевание диагностировано у 11% населения Китая.

Ученые подчеркивают, не смотря на то, что яйца – это хороший источник белка, и они являются частью здорового питания, по результатам исследования было установлено повышение на 60% риска развития диабета у людей, употребляющих ежедневно более 1 яйца. Один из авторов работы доктор Минг Ли отмечает, в последние годы китайцы стали больше питаться мясом, жирными и высокоуглеводными продуктами, а количество яиц в рационе населения возросло вдвое. Ученым удалось доказать, риск развития заболевания возрастает прямо пропорционально количеству съеденных яиц. Подобные показатели наблюдаются и у женщин, и у мужчин.