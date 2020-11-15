 

Ученые из Китая установили связь диабета с регулярным употреблением яиц

15.11.2020, 21:53, Разное

Ученые из Китайского медицинского университета совместно с исследователями из Австралии и Катара в течение двадцати лет изучали связь между употреблением куриных яиц и возникновением диабета второго типа. В данное время это заболевание диагностировано у 11% населения Китая.
Ученые подчеркивают, не смотря на то, что яйца – это хороший источник белка, и они являются частью здорового питания, по результатам исследования было установлено повышение на 60% риска развития диабета у людей, употребляющих ежедневно более 1 яйца. Один из авторов работы доктор Минг Ли отмечает, в последние годы китайцы стали больше питаться мясом, жирными и высокоуглеводными продуктами, а количество яиц в рационе населения возросло вдвое. Ученым удалось доказать, риск развития заболевания возрастает прямо пропорционально количеству съеденных яиц. Подобные показатели наблюдаются и у женщин, и у мужчин.



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