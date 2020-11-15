“Мой цветочек ненаглядный”: Нюша умилила поклонников совместным снимком с дочерью

15.11.2020, 21:53, Разное

Популярная певица Нюша разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором сфотографировалась со своей двухлетней дочерью Симбой. Публикация знаменитости вызвала массу сентиментальных отзывов от подписчиков.

В кадре исполнительница позирует, держа маленькую дочку на руках. Для фотосессии красотка выбрала для себя и ребенка спортивные костюмы в светлых тонах, при этом наряд наследницы украшают золотистые лампасы, а также звезда сцены дополнила образ Симбы вязаной шапочкой. “Мой цветочек ненаглядный! Сегодня наснимали красоты…”, – такой романтической тирадой сопроводила фото Нюша.

Подписчики восприняли публикацию певицы весьма восторженно. Обе позирующие на фото красотки были награждены поклонниками массой комплиментов и похвал. За день пост набрал более 90 тысяч “лайков”.